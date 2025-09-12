Зінченко проти Арсеналу? Динамо і Шахтар. Трансляції матчів 13 вересня
Розповідаємо, що можна подивитися під час ігрового дня суботи
36 хвилин тому
На вболівальників чекає насичений футбольний день суботи, 13 вересня. Матчі від Другої ліги до топових європейських чемпіонатів, а також виступи українців за кордоном.
У Другій лізі відбудеться одразу чотири поєдинки 8-го туру. У групі Б Тростянець зустрінеться з Діназом, а вже за годину стартує матч Гірник-Спорту проти Колоса-2. О 13:30 на поле вийде дубль Олександрії, що прийме київський Локомотив.
11:30 | Тростянець – Діназ. Пряма трансляція
12:30 | Гірник-Спорт – Колос-2. Пряма трансляція
13:30 | Олександрія-2 – Локомотив. Пряма трансляція
У Першій лізі продовжується шостий тур. О 12:00 Металіст вдома зіграє з Прикарпаттям і спробує нарешті залишити зону вильоту в турнірній таблиці. А о 16:00 Чорноморець зустрінеться з Металургом, і намагатиметься закріпитися у лідерах.
12:00 | Металіст – Прикарпаття. Пряма трансляція
16:00 | Чорноморець – Металург. Пряма трансляція
В УПЛ продовжиться програма п'ятого туру. Рух відкриє ігровий день матчем з Епіцентром о 13:00, а вже о 15:30 відбудеться центральна подія – Оболонь у київському дербі вдома протистоятиме Динамо. Завершиться день у національній першості о 18:00, коли Металіст 1925 Іллі Крупського спробує дати бій Шахтарю, що цікавився молодим захисником.
13:00 | Рух – Епіцентр. Пряма трансляція
15:30 | Оболонь – Динамо. Пряма трансляція
18:00 | Металіст 1925 – Шахтар. Пряма трансляція
Особливу увагу привернуть українці в Європі. О 14:30 Арсенал зустрінеться з Ноттінгем Форест Олександра Зінченка. Проте напередодні головний тренер «лісників» Ендж Постекоглу повідомив, що футболіст не зіграє проти свого колишнього клубу за умовами оренди. О 17:00 Евертон Віталія Миколенка зіграє проти Астон Вілли, а о 22:00 Єгор Ярмолюк разом із Брентфордом випробує сили проти чинного чемпіона світу Челсі. У Ла Лізі Андрій Лунін, що відновився від травми, може вийти у воротах мадридського Реала проти Реал Сосьєдада. Початок – о 17:15, а о 22:00 мадридський Атлетико прийме Вільярреал Якова Кінарейкіна.
14:30 | Арсенал – Ноттінгем Форест. Пряма трансляція
17:00 | Евертон – Астон Вілла. Пряма трансляція
22:00 | Брентфорд – Челсі. Пряма трансляція
17:15 | Реал Сосьєдад – Реал Мадрид. Пряма трансляція
22:00 | Атлетико – Вільярреал. Пряма трансляція
Європейські чемпіонати також подарують серію яскравих матчів. У Бундеслізі о 16:30 Боруссія Дортмунд на виїзді зіграє проти Гайденгайма, а о 19:30 Баварія випробує Гамбург, що повернувся до еліти. В Англії одночасно відбудеться лондонське дербі між Вест Гемом і Тоттенгемом. Італія подарує два цікавих протистояння: о 19:00 Ювентус зіграє з Інтером, а о 21:45 на полі зійдуться майбутній суперник Динамо Фіорентина та чинний чемпіон Наполі.
16:30 | Гайденгайм – Боруссія Дортмунд. Пряма трансляція
19:30 | Баварія – Гамбург. Пряма трансляція
19:30 | Вест Гем – Тоттенгем. Пряма трансляція
19:00 | Ювентус – Інтер. Пряма трансляція
21:45 | Фіорентина – Наполі. Пряма трансляція
