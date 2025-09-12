Сергій Стаднюк

На вболівальників чекає насичений футбольний день суботи, 13 вересня. Матчі від Другої ліги до топових європейських чемпіонатів, а також виступи українців за кордоном.

У Другій лізі відбудеться одразу чотири поєдинки 8-го туру. У групі Б Тростянець зустрінеться з Діназом, а вже за годину стартує матч Гірник-Спорту проти Колоса-2. О 13:30 на поле вийде дубль Олександрії, що прийме київський Локомотив.

11:30 | Тростянець – Діназ. Пряма трансляція

12:30 | Гірник-Спорт – Колос-2. Пряма трансляція

13:30 | Олександрія-2 – Локомотив. Пряма трансляція

У Першій лізі продовжується шостий тур. О 12:00 Металіст вдома зіграє з Прикарпаттям і спробує нарешті залишити зону вильоту в турнірній таблиці. А о 16:00 Чорноморець зустрінеться з Металургом, і намагатиметься закріпитися у лідерах.

12:00 | Металіст – Прикарпаття. Пряма трансляція

16:00 | Чорноморець – Металург. Пряма трансляція

В УПЛ продовжиться програма п'ятого туру. Рух відкриє ігровий день матчем з Епіцентром о 13:00, а вже о 15:30 відбудеться центральна подія – Оболонь у київському дербі вдома протистоятиме Динамо. Завершиться день у національній першості о 18:00, коли Металіст 1925 Іллі Крупського спробує дати бій Шахтарю, що цікавився молодим захисником.

13:00 | Рух – Епіцентр. Пряма трансляція

15:30 | Оболонь – Динамо. Пряма трансляція

18:00 | Металіст 1925 – Шахтар. Пряма трансляція

Особливу увагу привернуть українці в Європі. О 14:30 Арсенал зустрінеться з Ноттінгем Форест Олександра Зінченка. Проте напередодні головний тренер «лісників» Ендж Постекоглу повідомив, що футболіст не зіграє проти свого колишнього клубу за умовами оренди. О 17:00 Евертон Віталія Миколенка зіграє проти Астон Вілли, а о 22:00 Єгор Ярмолюк разом із Брентфордом випробує сили проти чинного чемпіона світу Челсі. У Ла Лізі Андрій Лунін, що відновився від травми, може вийти у воротах мадридського Реала проти Реал Сосьєдада. Початок – о 17:15, а о 22:00 мадридський Атлетико прийме Вільярреал Якова Кінарейкіна.

14:30 | Арсенал – Ноттінгем Форест. Пряма трансляція

17:00 | Евертон – Астон Вілла. Пряма трансляція

22:00 | Брентфорд – Челсі. Пряма трансляція

17:15 | Реал Сосьєдад – Реал Мадрид. Пряма трансляція

22:00 | Атлетико – Вільярреал. Пряма трансляція

Європейські чемпіонати також подарують серію яскравих матчів. У Бундеслізі о 16:30 Боруссія Дортмунд на виїзді зіграє проти Гайденгайма, а о 19:30 Баварія випробує Гамбург, що повернувся до еліти. В Англії одночасно відбудеться лондонське дербі між Вест Гемом і Тоттенгемом. Італія подарує два цікавих протистояння: о 19:00 Ювентус зіграє з Інтером, а о 21:45 на полі зійдуться майбутній суперник Динамо Фіорентина та чинний чемпіон Наполі.

16:30 | Гайденгайм – Боруссія Дортмунд. Пряма трансляція

19:30 | Баварія – Гамбург. Пряма трансляція

19:30 | Вест Гем – Тоттенгем. Пряма трансляція

19:00 | Ювентус – Інтер. Пряма трансляція

21:45 | Фіорентина – Наполі. Пряма трансляція