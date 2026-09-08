Денис Сєдашов

Падел-клуб першої ракетки України Еліни Світоліної (9 WTA) SVITO Padel Club зазнав пошкоджень під час чергової російської атаки на Київ.

Спортивний об'єкт, який відкрився у травні цього року, постраждав від ударної хвилі. Жертв та поранених серед людей немає.

Українська тенісистка у соціальній мережі відреагувала на руйнування клубу та звернулася до міжнародної спільноти:

Станом на сьогодні внаслідок російської агресії загинуло 776 українських спортсменів та спортивних діячів. 942 спортивні споруди по всій Україні пошкоджені або повністю зруйновані. Сьогодні мій клуб, SVITO PADEL, став одним із них. Українські спортсмени та наше молоде покоління не мають можливості тренуватися та готуватися до міжнародних змагань на рівних умовах зі спортсменами з інших країн. З цим повідомленням я хочу звернутися до наших міжнародних партнерів та друзів, які підтримують та вболівають за нас, українських спортсменів, які виступають на міжнародній арені, та попросити вашої підтримки і конкретних дій, які можуть допомогти зупинити агресора. Еліна Світоліна

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