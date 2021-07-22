«Черноморец» арендовал у «Динамо» 12 футболистов, Погба может перейти в ПСЖ бесплатно

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Онлайн трансляция
14:00
Предлагаем вам главные новости мира спорта за 21 июля.
Гарет Бэйл отказался покидать мадридский «Реал».
Луи ван Галл в ближайшее время возглавит сборную Нидерландов.
Поль Погба бесплатно может перейти в ПСЖ.
Юлия Джима и Дмитрий Пидручный выступят в гонке в Германии.
Элина Свитолина заявилась на турнир в Цинциннати.
На Олимпиаде в Токио у спортсменов возьмут 5000 допинг проб.
«Черноморец» арендовал у «Динамо» 12 футболистов.
«Шахтер» заявил на УПЛ 30 футболистов.
Защитник «Донбасса» перешел в «Алматы».
«Рух» подписал экс-игрока «Динамо».
Энди Маррей и Серена Уильямс не попали в основную сетку US Open.
Четыре украинки вошли в основную сетку US Open.
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