Канісарес: «Вінісіус не умеет ни побеждать, ни проигрывать. Ему и Ямалю стоит быть скромнее»
Реал победил в Эль-Класико Барселону со счетом 2:1
19 минут назад
Бывший вратарь Валенсии и Реала Сантьяго Канисарес обратился к вингеру мадридского клуба Винисиусу Жуниору и молодому таланту Барселоны Ламину Ямаль, призвав их проявлять больше сдержанности.
В матче десятого тура Ла Лиги, где Реал обыграл Барселону со счётом 2:1, между игроками возникло напряжение. Во время игры Винисиус подшучивал над соперником, а после финального свистка сказал ему, что тот «слишком много говорит», и даже попытался подойти ближе, когда Ямаль предложил «встретиться за пределами стадиона».
Сантьяго Канисарес раскритиковал обоих футболистов:
«Винисиус не умеет ни побеждать, ни проигрывать. Возмущение скамейки запасных Барселоны понятно. Ямалью и Винисиусу стоит быть скромнее, а не заносчивыми. Они создают больше проблем, чем пользы: Винисиус лишь дважды немного себя проявил», — высказался Канисарес в прямом эфире радио COPE.