Главный тренер Динамо Александр Шовковский перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против тель-авивского Маккаби отреагировал на информацию о конфликте с лидером команды Андреем Ярмоленко. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Команда находится на сборах уже второй месяц, и в ней всегда что-то происходит. Но уделять этому такое внимание и делать такие катастрофические выводы — это уже слишком.

Если бы были какие-то моменты, думаю, вы бы не увидели Андрея в стартовом составе на прошлый матч. Мы посмотрели на эту ситуацию, улыбнулись. Все равно нам нужно завтра решать задачи, и мы будем делать все возможное, чтобы этого достичь.