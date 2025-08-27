«Это уже слишком». Шовковский - о «конфликте» с Ярмоленко
Главный тренер Динамо впервые прокомментировал информацию из медиа
около 2 часов назад
Главный тренер Динамо Александр Шовковский перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против тель-авивского Маккаби отреагировал на информацию о конфликте с лидером команды Андреем Ярмоленко. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Команда находится на сборах уже второй месяц, и в ней всегда что-то происходит. Но уделять этому такое внимание и делать такие катастрофические выводы — это уже слишком.
Если бы были какие-то моменты, думаю, вы бы не увидели Андрея в стартовом составе на прошлый матч. Мы посмотрели на эту ситуацию, улыбнулись. Все равно нам нужно завтра решать задачи, и мы будем делать все возможное, чтобы этого достичь.
Напомним, киевское Динамо уже в четверг, 28 августа, в Польше примет Маккаби Тель-Авив. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву. В первом матче после удаления Константина Вивчаренко израильтяне одержали победу (3:1).
Ранее на информацию о конфликте с Шовковским отреагировал сам Ярмоленко.
