В Динамо впервые дали официальную информацию по конфликту Ярмоленко и Шовковского
Ранее сообщалось, что тренер выгнал подопечного с тренировки
около 3 часов назад
Вингер Динамо Андрей Ярмоленко перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы впервые прокомментировал информацию о якобы конфликте с главным тренером киевлян Александром Шовковским. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.
❓ Много слухов о конфликте между вами и Александром Шовковским. Хотелось бы услышать информацию из первых уст об этом.
Я навіть не вважаю за потрібне коментувати те, що пишуть у ЗМІ. У нас нормальні, ділові відносини з Володимировичем, як головного тренера та футболіста. Думаю, більше немає потреби говорити.
Напомним, киевское Динамо уже в четверг, 28 августа, в Польше примет Маккаби Тель-Авив. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву. В первом матче верх после удаления Константина Вивчаренко взяли израильтяне (3:1).```
