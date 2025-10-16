Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо поделился своими эмоциями накануне заключительных матчей отбора к чемпионату мира 2026 года. Наставник не скрывает, что его команда оказалась в крайне сложной ситуации.

После победы над Израилем со счетом 3:0 Италия все еще отстает от Норвегии на три очка за два тура до финиша отбора. Скандинавская сборная имеет значительно лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, поэтому даже победа в очном матче может не гарантировать итальянцам прямую путевку на мундиаль.



– Что будет, если мы не выйдем на чемпионат мира? Я уеду из Италии и буду жить очень далеко, – заявил тренер в комментарии пресс-службе UEFA.

В случае если Италия финиширует второй в своей группе, ей придется пробиваться на ЧМ-2026 через плей-офф.

Напомним, «Скуадра адзурра» пропустила два предыдущих чемпионата мира подряд — в 2018 и 2022 годах.