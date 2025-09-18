Главный тренер Манчестер Сити поделился мыслями о старте команды в Лиге чемпионов в матче стартового тура общего этапа против Наполи. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Мы должны хорошо начать этот турнир. Теперь игр больше, чем в предыдущих сезонах, и если стартовать с плохого результата, всегда будет сложнее. В прошлом сезоне мы сыграли вничью с Интером, надеюсь, в этот раз результат будет лучше.

Просто наслаждайтесь моментом, этим путешествием. Мы счастливы быть здесь и сосредоточены только на завтрашнем матче, на игре, которую нужно сыграть. Приоритет всегда следующий поединок – так было с тех пор, как я сюда пришел.