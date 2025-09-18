Гвардиола: «Приоритет сейчас – матч с Наполи»
Тренер Манчестер Сити высказался по поводу старта в Лиге чемпионов
около 1 часа назад
Главный тренер Манчестер Сити поделился мыслями о старте команды в Лиге чемпионов в матче стартового тура общего этапа против Наполи. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Мы должны хорошо начать этот турнир. Теперь игр больше, чем в предыдущих сезонах, и если стартовать с плохого результата, всегда будет сложнее. В прошлом сезоне мы сыграли вничью с Интером, надеюсь, в этот раз результат будет лучше.
Просто наслаждайтесь моментом, этим путешествием. Мы счастливы быть здесь и сосредоточены только на завтрашнем матче, на игре, которую нужно сыграть. Приоритет всегда следующий поединок – так было с тех пор, как я сюда пришел.
Уже сегодня, 18 сентября, состоится еще один вечер главного еврокубка. Копенгаген – Байер, Манчестер Сити – Наполи, Ньюкасл – Барселона и другие. Трансляции матчей Лиги чемпионов.
Ранее мыслями о игре поделился наставник Наполи Антонио Конте.