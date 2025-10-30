Вчера, 29 октября, в Киеве состоялось центральное противостояние 1/8 финала Кубка Украины, в котором Динамо одолело Шахтер со счётом 2:1. Итоги этого поединка в комментарии для Meta.ua подвёл одиозный украинский тренер Виталий Кварцяный.

Первый тайм однозначно был за Шахтером. Горняки имели преимущество, создали немало голевых моментов, в которых выше всяких похвал действовал Руслан Нещерет. А вот в нападении Динамо выглядело осторожно, я бы даже сказал — бледно.

После перерыва ситуация изменилась. Кияне начали действовать живее — возможно, сказался пропущенный мяч в начале второго тайма. Но факт остается фактом: подопечные Александра Шовковского выглядели сильнее своего соперника. Вопрос только в том, почему Шахтер "сел" к своим воротам. Ведь в кубковых матчах футбольная агрессия должна быть на протяжении всех 90 минут, так как все решается здесь и сейчас. Но, к сожалению, этого мы не увидели.

У бразильцев Шахтера очень низкий уровень игры. Мне нравился Кевин, но его продали. В этом сезоне привлекал внимание Алиссон, но сейчас он травмирован. А остальные? Таких в Бразилии — тысяча на квадратный метр. Тренер на них рассчитывает, но, похоже, они не способны полностью выполнять те задачи, которые ставятся перед ними наставником.

Дарио Срна, возможно, и хотел улыбнуться, когда его показывали во время трансляции, но этого не вышло — наверное, он вспомнил, с какими бразильскими партнерами играл в те времена, когда сам выступал за Шахтер.