Защитник Металлиста 1925 Илья Крупский в эфире УПЛ ТВ высказался о причинах поражения в матче молодежной сборной Украины в квалификации на Евро-2027 (U-21) против Хорватии (0:1), а также о своем голе в игре с Венгрией (3:3).

Я считаю, что мы не отдали свои 100%, потому что первый тайм был такой, что боялись. Наверное, больше боялись хорватов. Не знаю почему, но не было такой уверенности, что можем отобрать очки в этом матче. Поэтому, к сожалению, так сложился результат.

После пропущенного мяча мы начали реагировать, начали атаковать, начали как-то спокойнее и увереннее играть уже на мяче. Но нужно это делать с первых минут. Поэтому, я считаю, такой результат.

Думаю, то, что больше всего повлияло на результат – это то, что много новых ребят. На первом сборе, когда мы играли с Литвой, была совсем другая команда. Осталось только 3-4 человека, которые были на первом сборе. Второй сбор – совсем другой. Кто-то из ребят дебютировал за молодёжную сборную, и было много переживаний. Я не мог играть, на моей позиции вышел Протасевич – видно было по нему, что он переживал.

Я к нему подошёл, поддержал, но всё равно видно было по нему. Он сам говорил, что есть какое-то волнение. Думаю, что именно это и повлияло – что большинство ребят переживали, потому что не выступали ещё на таком уровне и боялись показать себя на полную.

Мой гол? Я не так часто забиваю. Мне кажется, каждый мой мяч для меня самый красивый. Для меня самое приятное, что я смог помочь команде, в роли капитана сделал свою работу, которую должен был сделать. Я показал, что капитан – это не тот, кто на словах говорит в раздевалке, а тот, кто ведёт за собой команду и помогает на футбольном поле.