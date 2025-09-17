Лучший игрок матча Атлетик – Арсенал отреагировал на вырванную в конце победу
УЕФА отметил выступление бразильского вингера
около 2 часов назад
Вингер Арсенала Габриэл Мартинелли высказался о своих голе и ассисте в матче стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Атлетика Бильбао (2:0). Слова футболиста передает пресс-служба УЕФА.
Я очень рад победе, своему голу и ассисту. Здесь действительно сложно играть и побеждать, но наша команда хорошо справилась. Во втором тайме появилось больше пространства, и когда я вышел, старался забегать за спины защитникам. Лео сделал великолепную передачу в эпизоде с первым голом, а что касается меня, я рад получить награду лучшему игроку матча.
У них хорошая команда, добрые болельщики. Атмосфера была потрясающей. Мы хорошо поработали и контролировали некоторые составляющие игры. Мы были более эффективны в атаке и заслуженно победили. Когда играешь за Арсенал, то думаешь только о победе. Хорошо начинать с положительного результата.
А уже сегодня, 17 сентября, состоится еще один вечер главного еврокубка. Бавария – Челси, ПСЖ – Аталанта, Ливерпуль – Атлетико и другие. Трансляции матчей Лиги чемпионов.
Ранее мыслями о игре поделился главный тренер Арсенала Микель Артета.