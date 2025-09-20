Сергей Стаднюк

Суббота, 20 сентября, обещает стать настоящим праздником для футбольных болельщиков. Нас ждет насыщенный день с матчами фаворитов Первой лиги, стартом очередного тура УПЛ, а также целый ряд поединков с участием украинцев в Европе и топ-встречи в ведущих чемпионатах.

Первая лига подарит два противостояния седьмого тура. В 12:30 в центральном матче дня Ингулец сыграет против Черноморца, а уже в 14:30 Пробий попробует отобрать очки у полтавской Ворсклы. Обе трансляции будут доступны вживую.

12:30 | Ингулец – Черноморец. Прямая трансляция

14:30 | Пробий – Ворскла. Прямая трансляция

В украинской Премьер-лиге начнется шестой тур. Сначала в 15:30 Колос примет Верес и попробует единолично возглавить турнирную таблицу. А вечером, в 18:00, Полесье встретится с амбициозным новичком элиты Кудривкой. Именно эти матчи зададут тон уикенду в элитном дивизионе.

15:30 | Колос – Верес. Прямая трансляция

18:00 | Полесье – Кудривка. Прямая трансляция

Настоящий марафон матчей с участием украинцев ждет в европейских чемпионатах. Виталий Миколенко завершает восстановление после травмы, однако вряд ли поможет в Мерсисайдском дерби Ливерпуль – Эвертон. Матч покажет телеканал Setanta Premium и платформа Setanta Sports.

Жирона сыграет с Леванте без Виктора Цыганкова и Владислава Крапивцова, что прибыл в составе сборной Украины U-20 на ЧМ-2025, но с шансом для Владислава Ваната. В Серии А Болонья Руслана Малиновского встретится с Дженоа. Далее нас ждут игры Реала Андрея Лунина против Эспаньола, вечерний матч АВШ – Бенфика с двумя украинцами, Георгием Судаковым и Анатолием Трубиным, а также поединок Фулгема Кевина против Брентфорда Егора Ярмолюка.

14:30 | Ливерпуль – Эвертон. Прямая трансляция

15:00 | Жирона – Леванте. Прямая трансляция

16:00 | Болонья – Дженоа. Прямая трансляция

17:15 | Реал – Эспаньол. Прямая трансляция

20:00 | АВШ – Бенфика. Прямая трансляция

22:00 | Фулгем – Брентфорд. Прямая трансляция