Мерсисайдское дерби, МЮ – Челси, украинцы в Европе, старт тура УПЛ. Трансляции матчей 20 сентября
Рассказываем, что можно посмотреть во время игрового дня субботы
около 2 часов назад
Суббота, 20 сентября, обещает стать настоящим праздником для футбольных болельщиков. Нас ждет насыщенный день с матчами фаворитов Первой лиги, стартом очередного тура УПЛ, а также целый ряд поединков с участием украинцев в Европе и топ-встречи в ведущих чемпионатах.
Первая лига подарит два противостояния седьмого тура. В 12:30 в центральном матче дня Ингулец сыграет против Черноморца, а уже в 14:30 Пробий попробует отобрать очки у полтавской Ворсклы. Обе трансляции будут доступны вживую.
12:30 | Ингулец – Черноморец. Прямая трансляция
14:30 | Пробий – Ворскла. Прямая трансляция
В украинской Премьер-лиге начнется шестой тур. Сначала в 15:30 Колос примет Верес и попробует единолично возглавить турнирную таблицу. А вечером, в 18:00, Полесье встретится с амбициозным новичком элиты Кудривкой. Именно эти матчи зададут тон уикенду в элитном дивизионе.
15:30 | Колос – Верес. Прямая трансляция
18:00 | Полесье – Кудривка. Прямая трансляция
Настоящий марафон матчей с участием украинцев ждет в европейских чемпионатах. Виталий Миколенко завершает восстановление после травмы, однако вряд ли поможет в Мерсисайдском дерби Ливерпуль – Эвертон. Матч покажет телеканал Setanta Premium и платформа Setanta Sports.
Жирона сыграет с Леванте без Виктора Цыганкова и Владислава Крапивцова, что прибыл в составе сборной Украины U-20 на ЧМ-2025, но с шансом для Владислава Ваната. В Серии А Болонья Руслана Малиновского встретится с Дженоа. Далее нас ждут игры Реала Андрея Лунина против Эспаньола, вечерний матч АВШ – Бенфика с двумя украинцами, Георгием Судаковым и Анатолием Трубиным, а также поединок Фулгема Кевина против Брентфорда Егора Ярмолюка.
14:30 | Ливерпуль – Эвертон. Прямая трансляция
15:00 | Жирона – Леванте. Прямая трансляция
16:00 | Болонья – Дженоа. Прямая трансляция
17:15 | Реал – Эспаньол. Прямая трансляция
20:00 | АВШ – Бенфика. Прямая трансляция
22:00 | Фулгем – Брентфорд. Прямая трансляция
Не менее интересные топ-матчи пройдут в других чемпионатах Европы. В Бундеслиге Бавария проверит Хоффенхайм, а Лейпциг сыграет с Кёльном. Игру мюнхенцев можно будет посмотреть на канале Setanta Premium и платформе Setanta Sports. В АПЛ пройдут поединки Брайтона против Тоттенхэма и битва Манчестер Юнайтед – Челси. В Италии Ювентус поедет в гости к Вероне, а Милан встретится с Удинезе. В Ла Лиге день завершится противостояниями Вильярреала с Осасуной и Валенсии с Атлетиком.
16:30 | Хоффенхайм – Бавария. Прямая трансляция
19:30 | Лейпциг – Кёльн. Прямая трансляция
17:00 | Брайтон – Тоттенхэм. Прямая трансляция
19:30 | Манчестер Юнайтед – Челси. Прямая трансляция
19:00 | Верона – Ювентус. Прямая трансляция
21:45 | Удинезе – Милан. Прямая трансляция
19:30 | Вильярреал – Осасуна. Прямая трансляция
22:00 | Валенсия – Атлетик. Прямая трансляция
