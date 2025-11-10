Бывший нападающий Динамо Киев и сборной Украины Артем Милевский снова повеселил своих подписчиков в соцсетях, сообщает Blik.ua. Его возлюбленная Тамила опубликовала видео, на котором футболист прогуливается по квартире во время блэкаута в сопровождении двух светящихся оленят-ночников.

Под забавное новогоднее звучание песни Милевский медленно ходит по темной комнате, а свет ему обеспечивают олени.

«На оленях передвигается 😂. А говорил, что это я покупаю всякую ерунду 😂😂😂», — шутливо подписала ролик его возлюбленная.

Видео быстро набрало популярность среди болельщиков — бывшего динамовца до сих пор называют одним из самых харизматичных игроков украинского футбола.

Напомним, после завершения профессиональной карьеры в сентябре 2021 года Милевский играет за любительскую команду Ignis в медиафутбольной лиге вместе с другом Александром Алиевым.

Милевский, уроженец Беларуси, переехал в Украину в юном возрасте и воспитывался в академии Динамо. За столичный клуб он выступал в 2003–2013 годах, проведя 276 матчей, в которых забил 88 голов и сделал 54 ассиста. В составе сборной Украины форвард отыграл 50 поединков, отметившись восемью мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее, Милевский отреагировал на разгромное поражение Динамо в еврокубках.