Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал матч 11-го тура чемпионата Португалии, в котором команда украинцев Анатолия Трубина и Георгия Судакова упустила победу в игре с Каза Пиа (2:2).

То, что произошло — наша вина. Со счетом 1:0 мы расслабились. Мы должны быть более голодными, даже при счете 2:0 продолжать играть, чтобы довести игру до конца.

Но я чувствовал, что в команде царит негатив, что может случиться что-то плохое. Мы шли по инерции, и я признаю, что должны были сделать больше, но потом вмешался судья, чтобы вернуть Каса Пию в игру.

"Ошибка" судьи, и я любезно называю это "ошибкой" — это одно. Но большая "ошибка" заключается в том, что VAR не исправил её. Это был яркий пример того, что ФИФА, УЕФА, национальные лиги по всему миру по-разному трактуют пенальти.

Бенфика должна заслужить больше уважения со стороны всех сторон, вовлеченных в португальский футбол, — приводит слова Моуринью пресс-служба Бенфики.