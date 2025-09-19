На вопрос о бюджете на трансферы селекционеру Динамо ответили: «Не твоё дело»
Кравец сообщил шокирующие подробности о подходе клуба к расходам на усиление
около 1 часа назад
Бывший нападающий и советник президента Динамо Артем Кравец рассказал о бюджете киевлян на трансферы.
Никто и никогда не озвучивал бюджет трансферов. Я спрашивал по этому поводу, чтобы было какое-то понимание, на что получил ответ, что это не мое дело, моя задача – искать игроков. С деньгами мы разберемся сами.
Все выводы по этому поводу – с коллегами логическим мышлением: там предложили столько, там столько – наверное, вот такой диапазон. Потом он уменьшался и уменьшался.
Мы собирались вместе каждую неделю, обсуждали разные моменты, в том числе – что нам искать. Потому что аналитики тоже должны понимать, какие бюджеты. А его не было – просто своими догадками его выводили.
Напомним, 11 сентября Кравец опубликовал пост на Facebook после ухода из Динамо. В нем бывший сотрудник заявил о системной коррупции в клубе и в общем о проблемах украинского футбола.
19 сентября экс-футболист сборной Украины дал интервью блогеру Игорю Бурбасу. Там Кравец назвал причины, по которым решил вынести на всеобщее обозрение свои мысли о ситуации в клубе.
Также бывший селекционер Динамо раскрыл подробности скандальной ситуации с защитником Брайаном Себальосом. По его словам, дело дошло до вымогательства денег.
