Бывший нападающий и советник президента Динамо Артем Кравец рассказал о бюджете киевлян на трансферы.

Никто и никогда не озвучивал бюджет трансферов. Я спрашивал по этому поводу, чтобы было какое-то понимание, на что получил ответ, что это не мое дело, моя задача – искать игроков. С деньгами мы разберемся сами.

Все выводы по этому поводу – с коллегами логическим мышлением: там предложили столько, там столько – наверное, вот такой диапазон. Потом он уменьшался и уменьшался.

Мы собирались вместе каждую неделю, обсуждали разные моменты, в том числе – что нам искать. Потому что аналитики тоже должны понимать, какие бюджеты. А его не было – просто своими догадками его выводили.