Вингер Шахтера Лукас Феррейра поделился эмоциями после дебютного гола за клуб в матче первого тура группового этапа Лиги конференций против шотландского Абердина (3:2). Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Прежде всего, хочу поблагодарить Бога и тренерский штаб за эту возможность. Наша команда много работала вместе на этой неделе и продолжит готовиться к следующему матчу. Очень рад, ведь это невероятное чувство – забить первый гол за «Шахтер». Могу лишь поблагодарить Бога.

Я благодарен болельщикам также, ведь они поддерживают нас, именно поэтому решил отпраздновать с ними. Празднование является частью боления. Да, мы провели хорошую игру. Хотя все же было очень сложно, но мы контролировали мяч и сделали то, о чем просил тренер. Благодаря Богу, одержали победу. Однако неделя не закончилась, впереди еще игры.

Действительно, эмоции в Шотландии были очень сильными, но наша команда уже привыкла играть под таким давлением, потому что мы уже не впервые играем в Лиге конференций. Продолжаем усердно работать и, даст Бог, достигнем цели.

Цели? Работать еще больше, выкладываться на тренировках, играть так, как сейчас. А мы, считаю, играем очень хорошо: показываем лучшие результаты и забиваем голы. Могу лишь благодарить Бога и продолжать работать.