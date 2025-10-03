«Невероятное чувство». Летний новичок Шахтера – о дебютном голе за клуб
Бразилец не стал "тянуть время" и сделал это сразу в еврокубке
около 1 часа назад
Вингер Шахтера Лукас Феррейра поделился эмоциями после дебютного гола за клуб в матче первого тура группового этапа Лиги конференций против шотландского Абердина (3:2). Слова игрока передает пресс-служба клуба.
Прежде всего, хочу поблагодарить Бога и тренерский штаб за эту возможность. Наша команда много работала вместе на этой неделе и продолжит готовиться к следующему матчу. Очень рад, ведь это невероятное чувство – забить первый гол за «Шахтер». Могу лишь поблагодарить Бога.
Я благодарен болельщикам также, ведь они поддерживают нас, именно поэтому решил отпраздновать с ними. Празднование является частью боления. Да, мы провели хорошую игру. Хотя все же было очень сложно, но мы контролировали мяч и сделали то, о чем просил тренер. Благодаря Богу, одержали победу. Однако неделя не закончилась, впереди еще игры.
Действительно, эмоции в Шотландии были очень сильными, но наша команда уже привыкла играть под таким давлением, потому что мы уже не впервые играем в Лиге конференций. Продолжаем усердно работать и, даст Бог, достигнем цели.
Цели? Работать еще больше, выкладываться на тренировках, играть так, как сейчас. А мы, считаю, играем очень хорошо: показываем лучшие результаты и забиваем голы. Могу лишь благодарить Бога и продолжать работать.
Напомним, донецкий Шахтер продолжил свою впечатляющую серию без поражений в еврокубках в основное время. После матча с Абердином она увеличилась до девяти матчей подряд.
