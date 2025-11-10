Сборная Украины начала финальный этап подготовки к решающим матчам отбора на чемпионат мира-2026. Игроки, выступающие в клубах украинской Премьер-лиги, в воскресенье, 9 ноября, собрались на центральном вокзале Киева и отправились поездом в Польшу.

Команда прибыла в Жешув, откуда в ближайшее время вылетит в Париж, где начнет непосредственную подготовку к матчу с Францией. Именно там к сборной присоединятся легионеры, выступающие в зарубежных чемпионатах.

Как сообщила Украинская ассоциация футбола, в расположение команды прибыли представители нескольких клубов УПЛ — в частности киевского Динамо, Металлиста 1925 и Полесье. На фото с вокзала можно увидеть таких футболистов, как Александр Караваев, Тарас Михавко, Иван Калюжный, Богдан Михайличенко и Алексей Гуцуляк. Также вместе с командой в Польшу поехал форвард Динамо Назар Волошин, которого в последний момент довызвал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

12 ноября на арене Парк де Пренс в Париже состоится официальная пресс-конференция Сергея Реброва и одного из игроков. После этого команда проведет тренировку на поле, где на следующий день встретится с Францией.

Матч Франция – Украина начнется 13 ноября в 21:45 по киевскому времени. После матча команда вылетит в Варшаву, где 16 ноября в 19:00 на стадионе Легии проведет игру против Исландии.

После четырех туров квалификации ЧМ-2026 сборная Украины имеет семь очков и занимает второе место в группе D. Именно эти два матча могут стать решающими в борьбе команды за выход на чемпионат мира.