Главный тренер Ливерпуля Арне Слот отметил важность победы своей команды над Айнтрахтом со счетом 5:1 в 3-м туре Лиги чемпионов.

Нам нужно было победить. А еще важнее нам нужно было снова провести матч с большим количеством моментов, но чтобы футболисты получили вознаграждение в виде победы. Именно так и произошло.

Я увидел много общего с предыдущими играми, потому что соперник снова реализовал первый же момент — возможно, единственный в этой игре. Но мы повели 3:1, и при таком счете, наверно, проще контролировать игру, чем когда ты уступаешь 0:1 или 1:2.

Главное отличие сегодняшнего матча от предыдущих четырех состоит в том, что в большинстве из них соперники забивали после стандартных положений, а в этот раз мы сами дважды воспользовались такими моментами.

Люди сосредоточились на том, сколько у нас было атак во втором тайме, а не на том, сколько было неточных передач — хотя они, вероятно, тоже были. Но когда ты ведешь 3:1, к тебе совсем другое отношение, — передает слова Слота Liverpool Echo.