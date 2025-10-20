После заявлений бывшего футболиста Динамо и сборной Украины Александра Алиева о якобы продолжении военной службы, вокруг него снова возникла волна споров. Некоторые сомневались в истинности его участия в боевых подразделениях. Чтобы расставить точки над «и», редакция 24 Канала обратилась с запросом к 112 отдельной бригаде территориальной обороны.

В бригаде официально подтвердили: Александр Алиев действительно проходил службу в 112-й ОбрТрО в период с 24 февраля 2022 года по 22 марта 2023 года. После этого он был исключен из списков личного состава части. На данный момент экс-футболист не служит в 112-й бригаде.

Ранее Алиев в интервью ведущему Славе Демину заявлял, что продолжает службу в другой части. В то же время ветеран войны Олег Симороз публично отрицал его причастность к 112-й бригаде ВСУ.

Напомним, это не первый раз, когда вокруг Александра Алиева вспыхивают дискуссии о его деятельности во время войны. Футболист неоднократно сталкивался с критикой из-за якобы попыток «пиара» на теме службы, однако он сам эти обвинения отрицал.