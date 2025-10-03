Главный тренер «Абердина» Джимми Телин прокомментировал поражение своей команды в матче первого тура группового этапа Лиги конференций против донецкого «Шахтера» (2:3). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Конечно, мы разочарованы, что проиграли матч, но в то же время гордимся игроками – тем, как они боролись до финального свистка. И теми, кто выходил на замену, потому что они тоже приложили максимум усилий, чтобы вырвать ничью.

Начало первого тайма было довольно хорошим, мы действовали активно, но постепенно начали отходить назад. А Шахтер – хорошая команда, они могут заставить тебя это делать. Во втором тайме мы остались недовольны теми голами, которые пропустили. Как мы давили на игрока с мячом, как играли на подборе – в этих эпизодах нужно действовать лучше.

Мы забили два гола в ворота Шахтера. Когда делаешь это, нужно быть стабильнее в обороне, чтобы взять очко или даже победить. Потому что у них очень искусные футболисты, которые не прощают ошибок. Нам следует сделать выводы. Похожая ситуация была и с ФКСБ, когда мы пропускали подобные мячи.

Но позитив в том, что когда мы показываем желание, страсть, характер на поле и боремся за Абердин, связь с фанатами становится очень сильной. На этом надо строить дальше, понимая, что в каждом матче мы обязаны демонстрировать борьбу и преданность, чтобы болельщики это ощущали и видели. Именно так было сегодня, поэтому и царила чудесная атмосфера.

Мы боролись до последней минуты, но такой настрой нужно иметь всегда. Теперь нужно проверить, насколько сильный у нас характер и психология, ведь в воскресенье важный матч, и мы обязаны снова показать такое же желание и страсть для наших фанатов. Надо держать этот уровень игры и иметь веру в себя, чтобы болельщики также верили в нас. Сначала мы должны сами поверить в свои силы и наш стиль, и демонстрировать характер в каждой игре.

Нам нужно сосредоточиться на себе, показать характер, бороться за каждый метр поля, создать атмосферу и чувство единства с фанатами. Никто не любит лишь слова – нужны действия. С Шахтером мы это доказали, и получили отклик от трибун.

Марко Лазетич – молодой футболист, и мы знали, почему подписали его. Он умеет работать на поле, много двигаться и имеет качество в штрафной. Но главное – он всегда должен отдавать 100%, это его путь к развитию. Мы говорим с ним о том, как лучше помогать команде, потому что нападающий – это еще и первый защитник. Нам нужна такая работа, и сегодня он доказал, что способен выполнить эти требования.

Когда ты хорошо обороняешься и прессингуешь, то и атакуешь качественнее, потому что все время в игре, нацелен вперед. Он может гордиться своим прогрессом, но главное теперь – держать этот уровень каждую неделю. Лишь так талант переходит в стабильность, а потенциал – в настоящее качество. Сегодня началось это путешествие, и я надеюсь, что он продолжит двигаться вперед.