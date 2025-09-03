Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса раскрыл, по каким критериям подбирались игроки для вызова на сбор перед стартом в квалификации к Евро-2027. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Критерии отбора игроков остались неизменными. Прежде всего, мы ориентируемся на футболистов, которые могут пройти с нами определенный путь и имеют потенциал для дальнейшего роста. При этом учитываются их текущая ситуация в клубах и другие обстоятельства, в частности заинтересованность в том, чтобы проверить их в динамике работы сборной.

Надеюсь, что каждый из подопечных внесет свой вклад. Очень важно, чтобы все приехали с желанием работать и развиваться. Этот фактор станет определяющим в формировании коллектива.

В любом случае важно, чтобы эти дни оставили положительный отпечаток и чтобы эта команда и эти игроки смогли развиваться вместе в течение цикла, параллельно усиливая национальную сборную. Так было с прошлым поколением, в котором выросли Бражко, Ярмолюк, Очеретько, Михавко, Волошин… Они были вызваны не только благодаря своим качествам, но и благодаря тому, что пребывание в молодежной сборной дало им правильный импульс развития.