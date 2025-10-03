Главный тренер Шахтёра Арда Туран проанализировал ход матча первого тура группового этапа Лиги конференций против шотландского Абердина (3:2). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Несмотря на место соперника в турнирной таблице, против таких команд, как «Абердин», играть сложно, ведь в шотландском чемпионате они среди лидеров по количеству выигранных дуэлей и по физическим качествам. Они начали игру с оборонительной схемой 5–2–3, и их два атакующих футболиста сумели контролировать наших четверых в построении атак. Наше решение было через фланговых защитников и опорного полузащитника.

Но из-за того, что наши «восьмёрки» слишком рано шли вперёд, мы не находили нужных решений. А две их «шестёрки» очень легко контролировали нашу среднюю линию. Так матч и продолжался долгое время. Потом нам удалось найти больше возможностей благодаря более широкой игре наших вингеров и расположению фулбеков больше внутри. Благодаря диагональным передачам мы находили наших вингеров, а движение опорного полузащитника стало лучше для поиска решений.

В конце первого тайма у нас было 70% владения мячом, контролировали мяч, но это не соответствовало нашей философии, потому что обычно у нас есть решения против прессинга соперника. То, что мы делали, было неэффективно, ведь не могли вывести свободного игрока с мячом, чтобы найти третьего в треугольнике. Выиграть у такого клуба, как «Абердин», с его футбольной культурой и историей – это действительно делает нас очень счастливыми.