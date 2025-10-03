Туран: «Несмотря на место в таблице, играть против Абердина сложно»
Тренер Шахтера объяснил тактические особенности матча первого тура Лиги конференций
29 минут назад
Главный тренер Шахтёра Арда Туран проанализировал ход матча первого тура группового этапа Лиги конференций против шотландского Абердина (3:2). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Несмотря на место соперника в турнирной таблице, против таких команд, как «Абердин», играть сложно, ведь в шотландском чемпионате они среди лидеров по количеству выигранных дуэлей и по физическим качествам. Они начали игру с оборонительной схемой 5–2–3, и их два атакующих футболиста сумели контролировать наших четверых в построении атак. Наше решение было через фланговых защитников и опорного полузащитника.
Но из-за того, что наши «восьмёрки» слишком рано шли вперёд, мы не находили нужных решений. А две их «шестёрки» очень легко контролировали нашу среднюю линию. Так матч и продолжался долгое время. Потом нам удалось найти больше возможностей благодаря более широкой игре наших вингеров и расположению фулбеков больше внутри. Благодаря диагональным передачам мы находили наших вингеров, а движение опорного полузащитника стало лучше для поиска решений.
В конце первого тайма у нас было 70% владения мячом, контролировали мяч, но это не соответствовало нашей философии, потому что обычно у нас есть решения против прессинга соперника. То, что мы делали, было неэффективно, ведь не могли вывести свободного игрока с мячом, чтобы найти третьего в треугольнике. Выиграть у такого клуба, как «Абердин», с его футбольной культурой и историей – это действительно делает нас очень счастливыми.
Напомним, донецкий Шахтёр продолжил свою впечатляющую серию без поражений в еврокубках в основное время. После матча с Абердином она выросла до девяти матчей подряд.
После игры в Шотландии Арда Туран сделал громкое заявление относительно турнирных планов «горняков» на Лигу конференций.