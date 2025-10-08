Це ж було вже! Одного разу легендарний Венгер «вляпався» у схожу з Синчуком історію
Відомий спортивний юрист нагадав прецедент, що відбувся до «Чилійської трагедії» збірної України
19 хвилин тому
Спортивний юрист Ілля Скоропашкін у зв’язку зі скандальною дискваліфікацією вінгера збірної України U-20 Геннадія Синчука на матч 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу-2025 проти Іспанії (0:1) згадав подібний прецедент в історії світового футболу.
Можна навести випадок з Арсеном Венгером. У 2011 році, під час матчу Ліги чемпіонів, бувши відстороненим, він перебував на трибунах, але передавав інструкції своїм помічникам телефоном. Це було розцінено як порушення й Арсен Венгер зазнав додаткових санкцій на два матчі, – згадав Скоропашкін в інтерв’ю Blik.ua.
Раніше футбольний журналіст Михайло Співаковський назвав дискваліфікацію Синчука «відвертою лажею». Спортивний коментатор Віталій «V1lat» Волочай вважає дану ситуацію «косяком» збірної України.
Нагадаємо, Синчук мав відбути дискваліфікацію через перебір жовтих карток у матчі заключного туру групового етапу проти Парагваю (2:1). Однак, футболіст був помічений у технічній зоні збірної України під час гри, через що ФІФА не зарахувала йому пропуск зустрічі й продовжила відсторонення. Окрім цього, футболіст ще й отримав штраф.
