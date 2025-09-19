Сергій Стаднюк

Заступник генерального директора Динамо Сергій Мохник, відповідальний за розвиток молодих футболістів, відреагував на інтерв’ю колишнього футболіста та радника президента клубу Артема Кравця щодо ситуацію всередині столичного гранда.

Я цю нісенітницю взагалі не хочу коментувати, бо це безпідставне звинувачення. У футболі, як правило, ми говоримо «мовою фактів та чисел», бо, як кажуть, «результат на табло». Перша команда – чемпіон, U-19 – чемпіон, ще три команди різного віку стали чемпіонами. Я неодноразово отримував приз «Честь прапора» за найбільшу кількість футболістів, представлених у збірній України різних вікових груп, тому я не вважаю доцільним щось коментувати. До мене особисто Кравець зі своїми ідеями не підходив. Якщо вже йде така розмова, то нехай розповість повністю: до кого він приходив, що приніс і тд. Я ж не знаю, з ким він то говорив і кому показував. Можливо з прибиральницею чи ще з кимось іншим обговорював чи погоджував. Я вважаю, що це нісенітниця. Якщо Кравець покаже якийсь фактаж – будемо про щось говорити. Мабуть, у кожному колективі є якісь внутрішні питання і моменти, але аргументів жодних нема, тому і нема що казати, – заявив Мохник у коментарі «Чемпіону». Сергій Мохник

Нагадаємо, 11 вересня, Кравець опублікував пост на Facebook після відходу з Динамо. У ньому колишній співробітник заявив про системну корупцію в клубі та загалом про проблеми українського футболу.

19 вересня ексфутболіст збірної України дав інтерв’ю блогеру Ігорю Бурбасу. Там Кравець назвав причини, з яких вирішив винести на загал свої думки щодо ситуації у клубі.

Також колишній селекціонер Динамо розкрив подробиці скандальної ситуації з захисником Браяном Себальйосом. За його словами дійшло до вимагання грошей.

Інтерв’ю Кравця вже прокоментував президент Динамо Ігор Суркіс.