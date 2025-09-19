«Цю нісенітницю взагалі не хочу коментувати». Топкерівник Динамо – про інтерв’ю Кравця
Заступник генерального директора киян висловився щодо слів колишнього колеги
26 хвилин тому
Заступник генерального директора Динамо Сергій Мохник, відповідальний за розвиток молодих футболістів, відреагував на інтерв’ю колишнього футболіста та радника президента клубу Артема Кравця щодо ситуацію всередині столичного гранда.
Я цю нісенітницю взагалі не хочу коментувати, бо це безпідставне звинувачення. У футболі, як правило, ми говоримо «мовою фактів та чисел», бо, як кажуть, «результат на табло». Перша команда – чемпіон, U-19 – чемпіон, ще три команди різного віку стали чемпіонами. Я неодноразово отримував приз «Честь прапора» за найбільшу кількість футболістів, представлених у збірній України різних вікових груп, тому я не вважаю доцільним щось коментувати.
До мене особисто Кравець зі своїми ідеями не підходив. Якщо вже йде така розмова, то нехай розповість повністю: до кого він приходив, що приніс і тд. Я ж не знаю, з ким він то говорив і кому показував. Можливо з прибиральницею чи ще з кимось іншим обговорював чи погоджував. Я вважаю, що це нісенітниця. Якщо Кравець покаже якийсь фактаж – будемо про щось говорити. Мабуть, у кожному колективі є якісь внутрішні питання і моменти, але аргументів жодних нема, тому і нема що казати, – заявив Мохник у коментарі «Чемпіону».
Нагадаємо, 11 вересня, Кравець опублікував пост на Facebook після відходу з Динамо. У ньому колишній співробітник заявив про системну корупцію в клубі та загалом про проблеми українського футболу.
19 вересня ексфутболіст збірної України дав інтерв’ю блогеру Ігорю Бурбасу. Там Кравець назвав причини, з яких вирішив винести на загал свої думки щодо ситуації у клубі.
Також колишній селекціонер Динамо розкрив подробиці скандальної ситуації з захисником Браяном Себальйосом. За його словами дійшло до вимагання грошей.
Інтерв’ю Кравця вже прокоментував президент Динамо Ігор Суркіс.
Поділитись