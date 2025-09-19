Сергей Стаднюк

Заместитель генерального директора Динамо Сергей Мохник, ответственный за развитие молодых футболистов, отреагировал на интервью бывшего футболиста и советника президента клуба Артема Кравца относительно ситуации внутри столичного гранда.

Я не хочу комментировать эту ерунду, потому что это беспочвенное обвинение. В футболе, как правило, мы говорим «языком фактов и чисел», потому что, как говорится, «результат на табло». Первая команда — чемпион, U-19 — чемпион, ещё три команды разных возрастов стали чемпионами. Я неоднократно получал приз «Честь флага» за наибольшее количество футболистов, представленных в сборной Украины разных возрастных групп, поэтому не считаю целесообразным что-то комментировать. Ко мне лично Кравец со своими идеями не подходил. Если уж зашла такая речь, пусть расскажет полностью: к кому он приходил, что принес и т. д. Я же не знаю, с кем он это обсуждал и кому показывал. Возможно, с уборщицей или еще с кем-то другим обсуждал или согласовывал. Я считаю, что это чепуха. Если Кравец покажет какие-то факты — будем о чем-то говорить. Наверное, в каждом коллективе есть какие-то внутренние вопросы и моменты, но аргументов никаких нет, поэтому и говорить не о чем, — заявил Мохник в комментарии «Чемпиону». Сергей Мохник

Напомним, 11 сентября, Кравец опубликовал пост на Facebook после ухода из Динамо. В нём бывший сотрудник заявил о системной коррупции в клубе и в целом о проблемах украинского футбола.

19 сентября экс-футболист сборной Украины дал интервью блогеру Игорю Бурбасу. Там Кравец назвал причины, по которым решил вынести на публику свои мысли о ситуации в клубе.

Также бывший селекционер Динамо раскрыл подробности скандальной ситуации с защитником Брайаном Себальосом. По его словам, дело дошло до вымогательства денег.

Интервью Кравца уже прокомментировал президент Динамо Игорь Суркис.