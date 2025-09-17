Нападающий Карабаха Леандру Андраде озвучил, за счет чего команда осуществила сенсационный камбэк в матче стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Бенфики (3:2). Слова футболиста передает пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sport TV.

Начало было для нас трудным, но мы не теряли веры в то, что сможем чего-то достичь в этой встрече. А одержали волевую победу. Заранее понимал, что этот опыт будет захватывающим, но итоговый результат сделал сегодняшний день еще лучше. Пытался думать об этом каждый раз, когда в детстве приходил на стадион и забивал сам или смотрел матчи с трибуны. Надо верить в то, что все возможно, даже если это и кажется сложным.

Игра была тяжелой. Бенфика – очень хорошая команда, и кто как не мы понимает, насколько тяжело нам было добиться этого в таком поединке. Счет 2:0 очень опасен в футболе, поскольку если другой команде удается сделать его 2:1, это полностью переворачивает уверенность в своих силах. Это и произошло. Хотим уверенно встать на ноги и продвигаться дальше от игры к игре. На Эштадиу ду Бенфика мы ехали с верой в то, что сможем забрать отсюда очки.