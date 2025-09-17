Капитан Бенфики после поражения от Карабаха заявил, что Трубину и Судакову следует прибавлять
Отаменди высказался по поводу сенсационного камбэка команды другого украинца
40 минут назад
Капитан Бенфики Николас Отаменди поделился выводами после матча стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Карабаха (2:3). Слова защитника передает пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sport TV.
Каждому из нас нужно прибавлять. Думаю, что вести 2:0 и пропустить после стандартного положения – это обидно. Нам нужно двигаться дальше и еще больше работать. Должны показывать хорошую игру и в каждом матче брать три очка. Если выигрываем, то все вместе, а когда проигрываем, нужно быть самокритичными.
Нам нужна самокритика для понимания того, в чем нужно прибавлять. Сейчас не время искать виноватых. Путь предстоит долгий, и никто не мог бы уверенно сказать, что даже в случае победы мы бы прошли в следующий этап Лиги чемпионов. Нам остается это принять и двигаться дальше.
Однако руководство клуба нашло виновного. После матча президент Бенфики Руи Кошта принял решение об увольнении Бруну Лаже с поста главного тренера.
