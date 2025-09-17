Капитан Бенфики Николас Отаменди поделился выводами после матча стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Карабаха (2:3). Слова защитника передает пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sport TV.

Каждому из нас нужно прибавлять. Думаю, что вести 2:0 и пропустить после стандартного положения – это обидно. Нам нужно двигаться дальше и еще больше работать. Должны показывать хорошую игру и в каждом матче брать три очка. Если выигрываем, то все вместе, а когда проигрываем, нужно быть самокритичными.

Нам нужна самокритика для понимания того, в чем нужно прибавлять. Сейчас не время искать виноватых. Путь предстоит долгий, и никто не мог бы уверенно сказать, что даже в случае победы мы бы прошли в следующий этап Лиги чемпионов. Нам остается это принять и двигаться дальше.