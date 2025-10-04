Маркевич высказал все, что думает о возможном увольнении Шовковского из Динамо
Также авторитетный специалист оценил нынешнее состояние Ярмоленко
около 2 часов назад
Бывший тренер Металлиста, Днепра, Карпат и сборной Украины Мирон Маркевич в интервью Sport-express.ua после матча первого тура общего этапа Лиги конференций против Кристал Пэлас (0:2) оценил возможность увольнения Александра Шовковского с поста наставника «бело-синих». Также специалист высказался относительно нынешнего физического состояния лидера команды Андрея Ярмоленко.
❓ Ярмоленко – единственный в киевлян с опытом выступлений в АПЛ, но не смог сделать разницу в матче с Кристал Пэлас. Уместно ли его, возрастного игрока, выпускать со старта?
Ярмоленка, дійсно, слід поберегти й випускати у другому таймі, коли може згодитися його майстерність та досвід. Хвилин 30 він ще здатний спокійно на хорошому рівні відіграти, дати імпульс команді. Але то справа тренерів Динамо, не моя.
❓ Три подряд ничьи в УПЛ, поражение от Кристал Пэлас в Лиге Конференций. Не утратил ли Шовковский контроль над своими подопечными? Уже все чаще и чаще звучит от болельщиков требование его уволить.
Звільнити Шовковського – то найпростіше. Що то зараз дасть? Треба Динамо хороших футболістів. Ті, що є нині, багато не тягнуть. От вона – головна проблема, а міняти тренерів легше всього.
Отметим, что до проигрыша в стартовом матче Лиги конференций киевское Динамо имело негативную серию в Премьер-лиге. «Бело-синие» трижды подряд на последних минутах теряли победу и не досчитались шести очков в турнирной таблице. В пяти последних матчах киевлян – лишь одна победа. Против Александрии в 1/16 финала Кубка Украины (2:1).
Ранее своими мыслями относительно поражения от Кристал Пэлас поделился главный тренер Динамо Александр Шовковский. В частности, специалист объяснил восьмиминутную замену травмированного Тараса Михавка. В меньшинстве команда пропустила первый мяч.
