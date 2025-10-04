Сергей Стаднюк

Бывший тренер Металлиста, Днепра, Карпат и сборной Украины Мирон Маркевич в интервью Sport-express.ua после матча первого тура общего этапа Лиги конференций против Кристал Пэлас (0:2) оценил возможность увольнения Александра Шовковского с поста наставника «бело-синих». Также специалист высказался относительно нынешнего физического состояния лидера команды Андрея Ярмоленко.

❓ Ярмоленко – единственный в киевлян с опытом выступлений в АПЛ, но не смог сделать разницу в матче с Кристал Пэлас. Уместно ли его, возрастного игрока, выпускать со старта?

Ярмоленка, дійсно, слід поберегти й випускати у другому таймі, коли може згодитися його майстерність та досвід. Хвилин 30 він ще здатний спокійно на хорошому рівні відіграти, дати імпульс команді. Але то справа тренерів Динамо, не моя. Мирон Маркевич

❓ Три подряд ничьи в УПЛ, поражение от Кристал Пэлас в Лиге Конференций. Не утратил ли Шовковский контроль над своими подопечными? Уже все чаще и чаще звучит от болельщиков требование его уволить.

Звільнити Шовковського – то найпростіше. Що то зараз дасть? Треба Динамо хороших футболістів. Ті, що є нині, багато не тягнуть. От вона – головна проблема, а міняти тренерів легше всього. Мирон Маркевич

Отметим, что до проигрыша в стартовом матче Лиги конференций киевское Динамо имело негативную серию в Премьер-лиге. «Бело-синие» трижды подряд на последних минутах теряли победу и не досчитались шести очков в турнирной таблице. В пяти последних матчах киевлян – лишь одна победа. Против Александрии в 1/16 финала Кубка Украины (2:1).

