«Не этого мы хотели». Лаже – о матче, который стоил ему работы тренера Бенфики
Последние слова специалиста во главе команды Судакова и Трубина
около 1 часа назад
Уже бывший главный тренер Бенфики Бруну Лаже назвал причины сенсационного поражения в матче стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Карабаха (2:3). Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sport TV.
Не такого результата мы хотели. Игру мы начали очень успешно, провели отличные 30 минут, но, кажется, то, как мы пропустили в ответ первый мяч, несколько выбило нас из колеи. Команде было трудно найти свой игровой ритм, и вот мы пропустили два мяча, которые очень больно ударили по нам.
Команда должна суметь собраться с силами. Обдумать то, что произошло, и понять, где мы находимся сейчас, как на поле, так и за его пределами. И отреагировать как можно быстрее.
Отреагировали действительно максимально быстро. После матча президент Бенфики Руи Кошта принял решение об увольнении Бруну Лаже.
