Уже бывший главный тренер Бенфики Бруну Лаже назвал причины сенсационного поражения в матче стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Карабаха (2:3). Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sport TV.

Не такого результата мы хотели. Игру мы начали очень успешно, провели отличные 30 минут, но, кажется, то, как мы пропустили в ответ первый мяч, несколько выбило нас из колеи. Команде было трудно найти свой игровой ритм, и вот мы пропустили два мяча, которые очень больно ударили по нам.

Команда должна суметь собраться с силами. Обдумать то, что произошло, и понять, где мы находимся сейчас, как на поле, так и за его пределами. И отреагировать как можно быстрее.