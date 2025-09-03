В УАФ подтвердили обыски СБУ у тренера сборной Украины
В Ассоциации заявили, что организация сотрудничает со следствием
около 2 часов назад
Кирилл Мазур / Фото - Instagra
Неизвестный представитель Украинской ассоциации футбола в интервью Tribuna.com прокомментировал информацию футбольного комментатора и журналиста Виктора Вацко о обысках СБУ у ассистента главного тренера сборной Украины U-21 Кирилла Мазура.
Продолжается работа компетентных органов. Служба внутренних расследований УАФ и комитет этики и честной игры в активной и очень тесной коммуникации с правоохранителями и другими задействованными структурами. Пока процесс не завершен – не можем предоставлять более конкретные комментарии.
- Накануне молодежная сборная Украины начала подготовку к старту квалификации на Евро-2027.
- Также СБУ провела обыски у тренера молодежной сборной Украины.
- До этого Мельгоса определился с заявкой сборной Украины U-21 на старт отбора Евро-2027.
- Мельгоса также признался, по какому принципу приглашал игроков на старт квалификации Евро.