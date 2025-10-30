Ключевой гол Андрея Ярмоленко в кубковом поединке между Шахтером и Динамо не только помог киевлянам изменить ход игры, но и стал историческим для капитана бело-синих.

36-летний вингер Динамо сравнялся с Артемом Милевским — оба имеют по восемь забитых мячей в матчах между Шахтером и Динамо. Именно гол Ярмоленко на 72-й минуте четвертьфинала Кубка Украины сравнял счет в встрече (1:1) и вернул киевлян в игру.

Динамовцы не остановились — после удара Ярмоленко команду вперед вывел Эдуардо Герреро, который на 79-й минуте установил финальный счет 2:1.

Топ-10 самых результативных игроков Украинского Классико

Андрей Ярмоленко (Динамо) — 8, Артем Милевский (Динамо) — 8, Диого Ринкон (Динамо) — 7, Алекс Тейшейра (Шахтер) — 7, Андрей Шевченко (Динамо) — 6, Жадсон (Шахтер) — 6, Олег Гусев (Динамо) — 6, Эдуардо (Шахтер) — 6, Луис Адриано (Шахтер) — 6.

Уже в воскресенье, 2 ноября, киевское Динамо вновь встретится с донецким Шахтером в матче 11 тура УПЛ. Игра состоится во Львове, начало в 18:00.