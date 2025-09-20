Мерсисайдське дербі, МЮ – Челсі, українці в Європі, старт туру УПЛ. Трансляції матчів 20 вересня
Розповідаємо, що можна подивитися під час ігрового дня суботи
Субота, 20 вересня, обіцяє стати справжнім святом для футбольних уболівальників. На нас чекає насичений день із матчами фаворитів Першої ліги, стартом чергового туру УПЛ, а також ціла низка поєдинків за участю українців у Європі й топзустрічі в провідних чемпіонатах.
Перша ліга подарує два протистояння сьомого туру. О 12:30 в центральному матчі дня Інгулець зіграє проти Чорноморця, а вже о 14:30 Пробій спробує відібрати очки у полтавської Ворскли. Обидві трансляції будуть доступні наживо.
12:30 | Інгулець – Чорноморець. Пряма трансляція
14:30 | Пробій – Ворскла. Пряма трансляція
В українській Прем’єр-лізі розпочнеться шостий тур. Спершу о 15:30 Колос прийме Верес і спробує одноосібно очолити турнірну таблицю. А ввечері, о 18:00, Полісся зійдеться з амбітним новачком еліти Кудрівкою. Саме ці матчі зададуть тон вікенду в елітному дивізіоні.
15:30 | Колос – Верес. Пряма трансляція
18:00 | Полісся – Кудрівка. Пряма трансляція
Справжній марафон матчів за участю українців чекає в європейських чемпіонатах. Віталій Миколенко завершує відновлення після травми, проте навряд допоможе у Мерсисайдському дербі Ліверпуль – Евертон. Матч покаже телеканал Setanta Premium та платформа Setanta Sports.
Жирона зіграє з Леванте без Віктора Циганкова та Владислава Крапивцова, що прибув у складі збірної України U-20 на ЧС-2025, але з шансом для Владислава Ваната. У Серії А Болонья Руслана Маліновського зустрінеться з Дженоа. Далі на нас чекають ігри Реала Андрія Луніна проти Еспаньйола, вечірній матч АВШ – Бенфіка з одразу двома українцями, Георгієм Судаковим і Анатолієм Трубіним, а також поєдинок Фулгема Кевіна проти Брентфорда Єгора Ярмолюка.
14:30 | Ліверпуль – Евертон. Пряма трансляція
15:00 | Жирона – Леванте. Пряма трансляція
16:00 | Болонья – Дженоа. Пряма трансляція
17:15 | Реал – Еспаньйол. Пряма трансляція
20:00 | АВШ – Бенфіка. Пряма трансляція
22:00 | Фулгем – Брентфорд. Пряма трансляція
Не менш цікаві топматчі відбудуться в інших чемпіонатах Європи. У Бундеслізі Баварія перевірить Гоффенгайм, а Лейпциг зіграє з Кельном. Гру мюнхенців можна буде подивитися на каналі Setanta Premium та платформі Setanta Sports. В АПЛ пройдуть поєдинки Брайтона проти Тоттенгема та битва Манчестер Юнайтед – Челсі. В Італії Ювентус поїде в гості до Верони, а Мілан зустрінеться з Удінезе. У Ла Лізі день завершиться протистояннями Вільярреала з Осасуною та Валенсії з Атлетіком.
16:30 | Гоффенгайм – Баварія. Пряма трансляція
19:30 | Лейпциг – Кельн. Пряма трансляція
17:00 | Брайтон – Тоттенгем. Пряма трансляція
19:30 | Манчестер Юнайтед – Челсі. Пряма трансляція
19:00 | Верона – Ювентус. Пряма трансляція
21:45 | Удінезе – Мілан. Пряма трансляція
19:30 | Вільярреал – Осасуна. Пряма трансляція
22:00 | Валенсія – Атлетік. Пряма трансляція
