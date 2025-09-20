Сергій Стаднюк

Субота, 20 вересня, обіцяє стати справжнім святом для футбольних уболівальників. На нас чекає насичений день із матчами фаворитів Першої ліги, стартом чергового туру УПЛ, а також ціла низка поєдинків за участю українців у Європі й топзустрічі в провідних чемпіонатах.

Перша ліга подарує два протистояння сьомого туру. О 12:30 в центральному матчі дня Інгулець зіграє проти Чорноморця, а вже о 14:30 Пробій спробує відібрати очки у полтавської Ворскли. Обидві трансляції будуть доступні наживо.

12:30 | Інгулець – Чорноморець. Пряма трансляція

14:30 | Пробій – Ворскла. Пряма трансляція

В українській Прем’єр-лізі розпочнеться шостий тур. Спершу о 15:30 Колос прийме Верес і спробує одноосібно очолити турнірну таблицю. А ввечері, о 18:00, Полісся зійдеться з амбітним новачком еліти Кудрівкою. Саме ці матчі зададуть тон вікенду в елітному дивізіоні.

15:30 | Колос – Верес. Пряма трансляція

18:00 | Полісся – Кудрівка. Пряма трансляція

Справжній марафон матчів за участю українців чекає в європейських чемпіонатах. Віталій Миколенко завершує відновлення після травми, проте навряд допоможе у Мерсисайдському дербі Ліверпуль – Евертон. Матч покаже телеканал Setanta Premium та платформа Setanta Sports.

Жирона зіграє з Леванте без Віктора Циганкова та Владислава Крапивцова, що прибув у складі збірної України U-20 на ЧС-2025, але з шансом для Владислава Ваната. У Серії А Болонья Руслана Маліновського зустрінеться з Дженоа. Далі на нас чекають ігри Реала Андрія Луніна проти Еспаньйола, вечірній матч АВШ – Бенфіка з одразу двома українцями, Георгієм Судаковим і Анатолієм Трубіним, а також поєдинок Фулгема Кевіна проти Брентфорда Єгора Ярмолюка.

14:30 | Ліверпуль – Евертон. Пряма трансляція

15:00 | Жирона – Леванте. Пряма трансляція

16:00 | Болонья – Дженоа. Пряма трансляція

17:15 | Реал – Еспаньйол. Пряма трансляція

20:00 | АВШ – Бенфіка. Пряма трансляція

22:00 | Фулгем – Брентфорд. Пряма трансляція

Не менш цікаві топматчі відбудуться в інших чемпіонатах Європи. У Бундеслізі Баварія перевірить Гоффенгайм, а Лейпциг зіграє з Кельном. Гру мюнхенців можна буде подивитися на каналі Setanta Premium та платформі Setanta Sports. В АПЛ пройдуть поєдинки Брайтона проти Тоттенгема та битва Манчестер Юнайтед – Челсі. В Італії Ювентус поїде в гості до Верони, а Мілан зустрінеться з Удінезе. У Ла Лізі день завершиться протистояннями Вільярреала з Осасуною та Валенсії з Атлетіком.

16:30 | Гоффенгайм – Баварія. Пряма трансляція

19:30 | Лейпциг – Кельн. Пряма трансляція

17:00 | Брайтон – Тоттенгем. Пряма трансляція

19:30 | Манчестер Юнайтед – Челсі. Пряма трансляція

19:00 | Верона – Ювентус. Пряма трансляція

21:45 | Удінезе – Мілан. Пряма трансляція

19:30 | Вільярреал – Осасуна. Пряма трансляція

22:00 | Валенсія – Атлетік. Пряма трансляція