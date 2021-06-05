Ребров ушел из «Ференцвароша», Зинченко присоединился к сборной Украины
Предлагаем вам главные новости мира спорта за 4 июня.
«Шахтер» улучшил предложение по Педриньо.
Диего Симеоне предложат новый контракт с «Атлетико».
«Реал» продлит контракт с Каримом Бензема.
Мария Музычук завоевала серебро на этапе Гран-при в Гибралтаре.
Надежда Киченок прекратила выступление на Roland Garros.
Сергей Ребров покинул «Ференцварош».
Томас Тухель продлил контракт с «Челси».
Александр Зинченко присоединился к сборной Украины.
Людмила Лузан стала чемпионкой Европы в гребле на байдарке и каноэ.
Оливье Жиру продлил контракт с «Челси».
«Прометей» обыграл «Днепр» и вышел в финал плей-офф Суперлиги.
Украина обыграла Румынию в Золотой Евролиге.
Николай Шапаренко может перейти в «Марсель» за 8 миллионов евро.
Украина проиграла второй матч олимпийской квалификации в баскетболе 3 на 3.
Комментарии 0