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Ребров ушел из «Ференцвароша», Зинченко присоединился к сборной Украины

Главные новости за 4 июня
Другие
07:46
Ребров ушел из «Ференцвароша», Зинченко присоединился к сборной Украины
Сергей Ребров / фото - ФК «Ференцварош»

Предлагаем вам главные новости мира спорта за 4 июня.

«Шахтер» улучшил предложение по Педриньо.

Диего Симеоне предложат новый контракт с «Атлетико».

«Реал» продлит контракт с Каримом Бензема.

Мария Музычук завоевала серебро на этапе Гран-при в Гибралтаре.

Надежда Киченок прекратила выступление на Roland Garros.

Сергей Ребров покинул «Ференцварош».

Томас Тухель продлил контракт с «Челси».

Александр Зинченко присоединился к сборной Украины.

Людмила Лузан стала чемпионкой Европы в гребле на байдарке и каноэ.

Оливье Жиру продлил контракт с «Челси».

«Прометей» обыграл «Днепр» и вышел в финал плей-офф Суперлиги.

Украина обыграла Румынию в Золотой Евролиге.

Николай Шапаренко может перейти в «Марсель» за 8 миллионов евро.

Украина проиграла второй матч олимпийской квалификации в баскетболе 3 на 3.

«Галичанка» и «Днепрянка» сыграют в финале Кубка Украины.

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Теги

Сергей Ребров Ференцварош Надежда Киченок Николай Шапаренко Марсель Томас Тухель

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