Після заяв колишнього футболіста Динамо та збірної України Олександра Алієва про нібито продовження військової служби, навколо нього знову виникла хвиля суперечок. Дехто сумнівався у справжності його участі в бойових підрозділах. Щоб розставити крапки над «і», редакція 24 Каналу звернулася із запитом до 112 окремої бригади територіальної оборони.

У бригаді офіційно підтвердили: Олександр Алієв справді проходив службу в 112-й ОБрТрО у період із 24 лютого 2022 року по 22 березня 2023 року. Після цього його було виключено зі списків особового складу частини. На цей момент ексфутболіст не служить у 112-й бригаді.

Раніше Алієв в інтерв’ю ведучому Славі Деміну заявляв, що продовжує службу в іншій частині. Водночас ветеран війни Олег Симороз публічно заперечував його причетність до 112-ї бригади ЗСУ.

Нагадаємо, це не перший раз, коли навколо Олександра Алієва спалахують дискусії про його діяльність під час війни. Футболіст неодноразово стикався з критикою через нібито спроби «піару» на темі служби, проте сам він ці закиди заперечував.