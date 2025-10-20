Стало відомо, чи дійсно Алієв служив в ЗСУ
Військова частина надала офіційну відповідь
44 хвилини тому
Після заяв колишнього футболіста Динамо та збірної України Олександра Алієва про нібито продовження військової служби, навколо нього знову виникла хвиля суперечок. Дехто сумнівався у справжності його участі в бойових підрозділах. Щоб розставити крапки над «і», редакція 24 Каналу звернулася із запитом до 112 окремої бригади територіальної оборони.
У бригаді офіційно підтвердили: Олександр Алієв справді проходив службу в 112-й ОБрТрО у період із 24 лютого 2022 року по 22 березня 2023 року. Після цього його було виключено зі списків особового складу частини. На цей момент ексфутболіст не служить у 112-й бригаді.
Раніше Алієв в інтерв’ю ведучому Славі Деміну заявляв, що продовжує службу в іншій частині. Водночас ветеран війни Олег Симороз публічно заперечував його причетність до 112-ї бригади ЗСУ.
Нагадаємо, це не перший раз, коли навколо Олександра Алієва спалахують дискусії про його діяльність під час війни. Футболіст неодноразово стикався з критикою через нібито спроби «піару» на темі служби, проте сам він ці закиди заперечував.
