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Последний день трансферного окна в Европе. Как это было

Клубы были активными в плане сделок
Футбол В Европе
07:30
Последний день трансферного окна в Европе. Как это было
Фото: ВВС
00:30. Делле Алли стал игроком Эвертона. Еще один топ-партнер для Миколенко! Не аренда, а постоянный трансфер.

23:42. Обамеянг почти в Барселоне, габонец успешно прошел медицинское обследование. Но официальных новостей от каталонского клуба пока нет.

23:30. Аарон Рэмзи перешел в шотландский Рейнджерс. Аренда до конца сезона с правом выкупа валлийца у Ювентуса.

22:12. «Тоттенхэм» отправил в аренду чемпиона Европы U-19. Брайан Хиль будет играть за «Валенсию».

21:33. Еще один партнер для Миколенко! «Эвертон» арендовал полузащитника Донни ван де Бека у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.

21:10. «Заря» окончательно потеряла шанс выкупить Сайядманеша за 3,5 миллиона евро. Форвард отправился в аренду английскому «Халл Сити». Опция покупки по приемлемой цене сгорела.

19:12. И сразу же два перехода из «Старой синьоры» в «Тоттенхэм»! Полузащитник Родриго Бентанкур продан за 19+6 млн евро. Вингер Деян Кулусевски арендован до лета 2023 года. При определенных условиях активируется опция обязательного выкупа. Тогда общая сумма может достичь 45 млн евро.

18:30. Пополнение в Ювентусе. Хавбек гладбахской Боруссии Денис Закария перешел в туринский клуб за копейки - всего 5 миллионов евро. Все потому, что контракт игрока с немецкой командой заканчивается летом, и Гладбах просто захотел получить за Закарию хоть какие-то деньги.

17:52. Центрхав Тоттенхэма Танги Ндомбеле вернулся в Лион на правах аренды с правом выкупа французским клубом в конце сезона. Интересно, что к "шпорам" в 2019-м году Ндомбеле переходил из того таки Лиона за 60 миллионов евро. Камбэк!

17:43. А вот и свежее фото Сикана в футболке нового клуба.



17:20. Первый трансфер украинца в Европу за сегодняшний день! Даниил Сикан уже официально стал игроком немецкой Ганзы. Форвард перебрался в команду Второй Бундеслиги из Шахтера на правах аренды до конца сезона. 

16:40. Еще один входящий трансфер в АПЛ. Манчестер Сити официально объявил о покупке аргентинского 22-летнего нападающего Ривер Плейт Хулиана Альвареса. Правда, форвард присоединится к команде только летом. Официальных данных о сумме нет, но британские медиа пишут, что шейхи заплатили за Альвареса почти 19 миллионов евро. Интересно, что игроком интересовался Шахтер, но Альварес отказал украинскому клубу.


16:05. В последний час по трансферным новостям затишье, но зато случились сразу два важных тренерских назначения, которые напрямую связаны с украинским футболом. Во-первых, Андрея Шевченко в сборной Польши точно не будет, так как "красно-белые" уже официально получили нового тренера - Чеслава Михневича. Ну и во-вторых, Виталий Миколенко в Эвертоне также получил нового наставника - Фрэнк Лэмпард возглавил "ирисок".

15:00. Грядет еще один громкий трансфер. Отстраненный от тренировок с Арсеналом Пьер-Эмерик Обамеянг прибыл в Каталонию для подписания контракта с Барселоной. Пока не официально, но об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, который редко ошибается.

13:33. Активничают шейхи из Ньюкасла. Сороки купили бразильского полузащитника Лиона Бруно Гимарайнса за 40 миллионов евро. Приличная сумма, как для аутсайдера АПЛ.

12:58. Авторитетный немецкий источник Bild пишет, что форвард Шахтера Даниил Сикан успешно прошел медосмотр в Ганзе (клубе второй Бундеслиги). Осталось уладить последние формальности. Сикан уйдет в аренду до конца сезона.

12:50. Новая информация по защитнику Динамо Шабанову: ранее сообщалось, что игрок уйдет в Фехервар в аренду, сейчас говорят, что это будет полноценный трансфер.

11:42. А вот еще одна громкая и неожиданная новость! Роман Яремчук может перебраться в АПЛ, в Эвертон, к Виталию Миколенко. Не прижился форвард в Португалии...

11:30. Лидер атаки Динамо Виктор Цыганков не захотел в Монако. От аренды украинец отказался.

11:22. Пока главный трансфер дня! Кристиан Эриксен вернулся в большой футбол, став игроком Брентфорда из АПЛ. Датчанин решил, что хочет продолжить играть после проблем с сердцем.


10:30. Артем Шабанов также покинет Динамо. Он уже отбыл в Венгрию.

В Европе вчера также было интересно. Ливерпуль усилился нападающим Порту Луисом Диасом. Сумма трансфера составила 40+20 миллионов евро.

Также Львов отпустил в аренду двух легионеров. Альваро и Эрнеста не будет в команде весной.

Шахтер также отправил своего игрока в топ-чемпионат: полузащитник Даниил Игнатенко перешел в Бордо на правах аренды.

Во-вторых, Эрик Рамирес, который присоединился к Динамо лишь полгода назад, не прижившись в киевском клубе, перешел в Спортинг из Хихон, который выступает в испанской Сегунде. Также в аренду.

Киевское Динамо лишилось сразу двух форвардов. Во-первых - Владислав Супряга покинул УПЛ и перебрался в Италию. Сампдория арендовала игрока до конца сезона, с правом выкупа.

Начнем с Украины, где вчера вечером происходило много интересного. 

Сегодня, 31-го января, в большинстве европейских стран закрывается зимнее трансферное окно. К примеру, для чемпионатов из большой пятерки (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция) сегодня – последняя возможность зарегистрировать новых футболистов.

В Украине трансферное окно завершится намного позже – 2-го марта, но продать игроков в топ-чемпионаты наши клубы смогут лишь до конца сегодняшнего дня. Следим вместе!

Петр Приходько
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