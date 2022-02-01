Последний день трансферного окна в Европе. Как это было
23:42. Обамеянг почти в Барселоне, габонец успешно прошел медицинское обследование. Но официальных новостей от каталонского клуба пока нет.
23:30. Аарон Рэмзи перешел в шотландский Рейнджерс. Аренда до конца сезона с правом выкупа валлийца у Ювентуса.
22:12. «Тоттенхэм» отправил в аренду чемпиона Европы U-19. Брайан Хиль будет играть за «Валенсию».
21:33. Еще один партнер для Миколенко! «Эвертон» арендовал полузащитника Донни ван де Бека у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.
21:10. «Заря» окончательно потеряла шанс выкупить Сайядманеша за 3,5 миллиона евро. Форвард отправился в аренду английскому «Халл Сити». Опция покупки по приемлемой цене сгорела.
19:12. И сразу же два перехода из «Старой синьоры» в «Тоттенхэм»! Полузащитник Родриго Бентанкур продан за 19+6 млн евро. Вингер Деян Кулусевски арендован до лета 2023 года. При определенных условиях активируется опция обязательного выкупа. Тогда общая сумма может достичь 45 млн евро.
18:30. Пополнение в Ювентусе. Хавбек гладбахской Боруссии Денис Закария перешел в туринский клуб за копейки - всего 5 миллионов евро. Все потому, что контракт игрока с немецкой командой заканчивается летом, и Гладбах просто захотел получить за Закарию хоть какие-то деньги.17:52. Центрхав Тоттенхэма Танги Ндомбеле вернулся в Лион на правах аренды с правом выкупа французским клубом в конце сезона. Интересно, что к "шпорам" в 2019-м году Ндомбеле переходил из того таки Лиона за 60 миллионов евро. Камбэк!
L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du milieu de terrain international français de Tottenham, Tanguy Ndombele, jusqu’au 30 juin 2022, sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 1,42 M€, assorti d’une option d’achat #Ndombele2022https://t.co/juJ8ceMYRh— Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2022
17:43. А вот и свежее фото Сикана в футболке нового клуба.
17:20. Первый трансфер украинца в Европу за сегодняшний день! Даниил Сикан уже официально стал игроком немецкой Ганзы. Форвард перебрался в команду Второй Бундеслиги из Шахтера на правах аренды до конца сезона.
Трансферные новости: Даниил Сикан завершит сезон-2021/22 в аренде в немецкой «Ганзе».— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 31, 2022
Подробности: https://t.co/QQpLVYkH2g.
Желаем удачи нашему нападающему!#Shakhtar pic.twitter.com/fAzMNcKJgb
16:40. Еще один входящий трансфер в АПЛ. Манчестер Сити официально объявил о покупке аргентинского 22-летнего нападающего Ривер Плейт Хулиана Альвареса. Правда, форвард присоединится к команде только летом. Официальных данных о сумме нет, но британские медиа пишут, что шейхи заплатили за Альвареса почти 19 миллионов евро. Интересно, что игроком интересовался Шахтер, но Альварес отказал украинскому клубу.
We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate— Manchester City (@ManCity) January 31, 2022
DETAILS
16:05. В последний час по трансферным новостям затишье, но зато случились сразу два важных тренерских назначения, которые напрямую связаны с украинским футболом. Во-первых, Андрея Шевченко в сборной Польши точно не будет, так как "красно-белые" уже официально получили нового тренера - Чеслава Михневича. Ну и во-вторых, Виталий Миколенко в Эвертоне также получил нового наставника - Фрэнк Лэмпард возглавил "ирисок".
15:00. Грядет еще один громкий трансфер. Отстраненный от тренировок с Арсеналом Пьер-Эмерик Обамеянг прибыл в Каталонию для подписания контракта с Барселоной. Пока не официально, но об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, который редко ошибается.
13:33. Активничают шейхи из Ньюкасла. Сороки купили бразильского полузащитника Лиона Бруно Гимарайнса за 40 миллионов евро. Приличная сумма, как для аутсайдера АПЛ.
12:58. Авторитетный немецкий источник Bild пишет, что форвард Шахтера Даниил Сикан успешно прошел медосмотр в Ганзе (клубе второй Бундеслиги). Осталось уладить последние формальности. Сикан уйдет в аренду до конца сезона.
12:50. Новая информация по защитнику Динамо Шабанову: ранее сообщалось, что игрок уйдет в Фехервар в аренду, сейчас говорят, что это будет полноценный трансфер.
11:42. А вот еще одна громкая и неожиданная новость! Роман Яремчук может перебраться в АПЛ, в Эвертон, к Виталию Миколенко. Не прижился форвард в Португалии...
11:30. Лидер атаки Динамо Виктор Цыганков не захотел в Монако. От аренды украинец отказался.
11:22. Пока главный трансфер дня! Кристиан Эриксен вернулся в большой футбол, став игроком Брентфорда из АПЛ. Датчанин решил, что хочет продолжить играть после проблем с сердцем.
It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee— Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022
The Danish international will link up with Bees for rest of season
https://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp
10:30. Артем Шабанов также покинет Динамо. Он уже отбыл в Венгрию.
В Европе вчера также было интересно. Ливерпуль усилился нападающим Порту Луисом Диасом. Сумма трансфера составила 40+20 миллионов евро.
Также Львов отпустил в аренду двух легионеров. Альваро и Эрнеста не будет в команде весной.Шахтер также отправил своего игрока в топ-чемпионат: полузащитник Даниил Игнатенко перешел в Бордо на правах аренды.
Во-вторых, Эрик Рамирес, который присоединился к Динамо лишь полгода назад, не прижившись в киевском клубе, перешел в Спортинг из Хихон, который выступает в испанской Сегунде. Также в аренду.
Киевское Динамо лишилось сразу двух форвардов. Во-первых - Владислав Супряга покинул УПЛ и перебрался в Италию. Сампдория арендовала игрока до конца сезона, с правом выкупа.
Начнем с Украины, где вчера вечером происходило много интересного.
Сегодня, 31-го января, в большинстве европейских стран закрывается зимнее трансферное окно. К примеру, для чемпионатов из большой пятерки (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция) сегодня – последняя возможность зарегистрировать новых футболистов.
В Украине трансферное окно завершится намного позже – 2-го марта, но продать игроков в топ-чемпионаты наши клубы смогут лишь до конца сегодняшнего дня. Следим вместе!
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