Последний день трансферного окна в Европе. Как это было

Клубы были активными в плане сделок

Фото: ВВС

почти в Барселоне, габонец успешно прошел медицинское обследование. Но официальных новостей от каталонского клуба пока нет. перешел в шотландский Рейнджерс. Аренда до конца сезона с правом выкупа валлийца у Ювентуса.«Тоттенхэм» отправил в аренду чемпиона Европы U-19.

21:33. Еще один партнер для Миколенко! «Эвертон» арендовал полузащитника Донни ван де Бека у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.



21:10. «Заря» окончательно потеряла шанс выкупить Сайядманеша за 3,5 миллиона евро. Форвард отправился в аренду английскому «Халл Сити». Опция покупки по приемлемой цене сгорела.

19:12. И сразу же два перехода из «Старой синьоры» в «Тоттенхэм»! Полузащитник Родриго Бентанкур продан за 19+6 млн евро. Вингер Деян Кулусевски арендован до лета 2023 года. При определенных условиях активируется опция обязательного выкупа. Тогда общая сумма может достичь 45 млн евро.

18:30. Пополнение в Ювентусе. Хавбек гладбахской Боруссии Денис Закария перешел в туринский клуб за копейки - всего 5 миллионов евро. Все потому, что контракт игрока с немецкой командой заканчивается летом, и Гладбах просто захотел получить за Закарию хоть какие-то деньги.

L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du milieu de terrain international français de Tottenham, Tanguy Ndombele, jusqu’au 30 juin 2022, sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 1,42 M€, assorti d’une option d’achat #Ndombele2022https://t.co/juJ8ceMYRh — Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2022

Трансферные новости: Даниил Сикан завершит сезон-2021/22 в аренде в немецкой «Ганзе».



Подробности: https://t.co/QQpLVYkH2g.



Желаем удачи нашему нападающему!#Shakhtar pic.twitter.com/fAzMNcKJgb — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 31, 2022

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate



DETAILS — Manchester City (@ManCity) January 31, 2022

It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee



The Danish international will link up with Bees for rest of season



https://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp — Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022

Также Львов отпустил в аренду двух легионеров. Альваро и Эрнеста не будет в команде весной.

Сегодня, 31-го января, в большинстве европейских стран закрывается зимнее трансферное окно. К примеру, для чемпионатов из большой пятерки (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция) сегодня – последняя возможность зарегистрировать новых футболистов.

В Украине трансферное окно завершится намного позже – 2-го марта, но продать игроков в топ-чемпионаты наши клубы смогут лишь до конца сегодняшнего дня. Следим вместе!