Титул Амосова, возвращение поясов Кличко в Украину и итоги Олимпиады в Токио. Топ самых важных событий в украинском спорте

Хоккейная Лига Чемпионов и куча медалей – вспоминаем, что было в 2021 году

Александр Усик / фото - Getty Images

Уже через пару часов придется переворачивать календарь еще на одну страницу. Мясо запекается, оливье перемешивается, селедка укрывается шубой, чтобы не замерзнуть, семьи постепенно собираются у столов, а мы подводим спортивные итоги 2021 года.

Несмотря на бушующую пандемию, год для украинского спорта выдался крайне успешным, поэтому, прежде чем начать празднование, давайте вспомним самые важные события в украинском спорте в уходящем году.

Возвращение Ломаченко и скандал с флагом

В прошлом году поражение Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) в поединке с Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО) стало самым обидным спортивным событием. Украинец потерял все свои пояса и, по настрою Лопеса было понятно, что реванша он за них не получит. После почти 8-месячного простоя Василий ярко возвращается в поединке с Масаеши Накатани (19-2, 13 КО), победив японца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Следующим соперником украинца стал экс-чемпион IBF, который в свое время также проиграл Лопесу, Ричард Комми (30-4, 27 КО), победа над которым принесла Василию титул интерконтинентального чемпиона WBO и убедила даже самых ярых скептиков, что Лому пока рано списывать со счетов.

Правда, без скандала не обошлось. После победы над Комми, Ломаченко поднялся в ринг, завернувшись в флаг родного города – Белгород-Днестровского. Этот жест вызвал бурю эмоций у фанатов в сети, мол, почему это Василий отказался от флага Украины, с которым поднимался в ринг после каждого поединка.

Никакого комментария от боксера по этому вопросу получить не удалось, но в Сети предполагают, что таким образом Василий демонстрирует свою обиду, когда после поражения Лопесу многие украинцы, вместо поддержки, писали о том, что они рады такому исходу поединка.

Возвращаясь к теме с Лопесом, пока Лопаченко уничтожал Комми и Накатани Лопес проиграл все пояса Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО) и у Василия появился реальный шанс вернуть утраченное и исполнить свою главную цель – стать абсолютным чемпионом легкого веса.

Женский чемпионат мира по тяжелой атлетике и историческое достижение Алины Марущак

В Ташкенте, Узбекистан, прошел женский чемпионат мира по тяжелой атлетике. Для Украины эти соревнования выдались крайне успешными.

24-летняя Алина Марущак завоевала сразу три золотые медали в весовой категории до 81 кг. В толчке спортсменка показала результат 113 кг, в рывке – 135 кг. Таким образом, ее суммарный результат составил 248 кг, что позволило Марущак взять золото и в двоеборье.

Благодаря этому 24-летняя спортсменка стала первой в Украине абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике. Лично для Марущак – это первые медали чемпионатов мира, при этом она уже становилась чемпионкой Европы.

Также стоит отметить и результаты Марии Ганур, которая стала новой чемпионкой мира в рывке, и Светланы Самуляк взявшей серебро и бронзу в категории до 55 кг.

В общем медальном зачете сборная Украины заняла 4-е место, уступив Таиланду, Узбекистану и Южной Корее.

Победа на шахматном Евро и восхождение новой украинской звезды

Мужская сборная Украины выиграла у команды Армении со счетом 3:1 в 9-м туре чемпионата Европы по шахматам и стала триумфатором первенства.

Украинцы Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук стали победителями турнира. Второй стала сборная Франции, на третьем месте оказались поляки.

Женская сборная также показала отличный результат, но остановилась в шаге от медалей, став четвертой командной в зачете.

Также стоит отметить победу 12-летнего Игоря Самуненкова, который занял первое место Суперфинала Гран-при FIDE. В финале юный украинец нанес поражение самому молодому гроссмейстеру в истории – Абхиманью Мишра (1,5:0,5). И это это несмотря на то, что у американца рейтинг выше почти на 150 пунктов.

9 медалей Украины на домашнем чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров

В начале декабря в Киеве завершился чемпион чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров. Сборная Украины выдала отличный результат, победив в общем медальном зачете с 9-ю наградами в активе (5 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая – прим).

Звездой чемпионата среди сборной Украины стала Ксения Байло, завоевавшая 4 медали. Также стоит отметить личные достижения участника Олимпийских игр в Токио Алексея Среды, который принес команде «сине-желтых» три медали.

Водное поло. Первый трофей сборной Украины за последние 20 лет

Сборная Украины по водному поло стала победителем международного турнира Лига наций, который проходил в Чехии с 26 по 28 ноября. Это первый трофей национальной команды Украины за 20 лет.

Участие в соревнованиях приняли 11 коллективов: Чехия, Словакия, Бельгия, Швейцария, Англия, Австрия, Уэльс, Литва, Великобритания U-19, Украина и ЮАР.

Сборная Украины сыграла пять поединков. Сначала победила команды Англии и Литвы, и благодаря этому заняла первое место в группе С. Дальше «сине-желтые» продолжили борьбу уже за 1-4 места турнира с лидерами других групп и выиграли все последующие матчи.

Лучшим игроком турнира стал Денис Гусаков, который в каждом поединке Лиги наций был одним из лидеров команды в бассейне.

Две исторические победы Падуна на Critеrium du Dauphinе

Украинский велогонщик, который представляет команду Вahrain Victorious, Марк Падун выиграл два заключительных горных этапа престижной веломногодневки Critеrium du Dauphinе. Эта гонка относится к уровню Мирового тура, выше нее только Giro d`Italia, Tour de France и Vuelta.

Украинец выиграл горную классификацию, а победителем общего зачета стал австралийский гонщик INEOS Grenadiers Ричи Порт.

Стоит отметить, что это первая победа Украины в Мировом туре за последние 14 лет.

Успех Ковтуна на чемпионате мира по спортивной гимнастике

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюшю разыграли медали в финале личного многоборья среди мужчин. Единственный украинец, соревновавшийся в этом виде программы – 18-летний Илья Ковтун – завоевал «бронзу» в своем первом финале чемпионата мира в карьере.

Это вторая медаль Украины в финале многоборья на чемпионатах мира в истории – после «бронзы» Олега Верняева в 2019 году и первая награда такого уровня в карьере Ковтуна. Ранее в этом году он становился третьим в многоборье на чемпионате Европы.

Также стоит отметить, что в честь Ковтуна был назвал один из элементов на брусьях.

19-летний Захареев сделал то, что не удалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко

19-летний Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу в категории до 71 кг.

В финале своего первого в карьере чемпионата мира Захареев деклассировал более опытного представителя России Вадима Мусаева и принес Украине единственную медаль турнира. Ни братья Виталий и Владимир Кличко, ни Александр Усик или Василий Ломаченко не смогли выиграть первый в карьере чемпионат мира

Также стоит отметить, что Захареев стал самым молодым украинским чемпионом мира. Помимо этого, Захареев – первый украинец с 2017 года, который сумел завоевать золото чемпионата мира. Предыдущим был Александр Хижняк.

Исторический год для украинского хоккея. Дебют «Донбасса» в хоккейной Лиге чемпионов

В 2021 году ХК «Донбасс» стал первым клубом в истории украинского хоккея, который выступил в Хоккейной Лиге Чемпионов.

Подопечные Павла Микульчика покинули турнир после группового этапа. Дончане отыграли 6 матчей в группе и смогли выиграть 2 из них. Как итог – финиш на 3-м месте в квартете и успешный в плане опыта дебютный сезон в ХЛЧ.









Невероятный Амосов. Первый чемпионский титул Украины в топ-промоушене по ММА

В Анкасвилле (США) на турнире Bellator 260 украинец Ярослав Амосов (26-0) выиграл единогласным решением судей у бразильца Дугласа Лимы (32-9) и стал чемпионом организации в полусреднем весе.

Это первый для Украины чемпионский пояс в топ-промоушене по ММА.

Амосов понимал, что ему предстоит бой с одним из лучших ударников, и поэтому с первого раунда он начал переводить бой в партер. Всего у Ярослава за бой было пять тейкдаунов – по одному в каждом раунде. И когда украинец оказывался на сопернике, то уже не отпускал, нанося тому урон.

По итогам пяти доминирующих раундов судьи отдали победу украинцу: 50:45, 49:46, 49:46.

После этой победы Амосов был номинирован на звание лучшего бойца года, а также поднялся в рейтинге P4P в Bellator.

Возвращение чемпионский поясов Владимира Кличко в Украину

Конечно же, вспоминая о главных событиях года нельзя не упомянуть громкую победу Александра Усика (19-0, 13 КО) над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в поединке, на кону которого стояли 4-е чемпионский пояса cупертяжелого веса (WBA, WBO, IBF и IBO).

Стоит отметить, что именно эти пояса Джошуа отобрал у Владимира Кличко, когда победил легендарного украинца техническим нокаутом в 2017 году. Титулы вернулись в Украину спустя четыре года.

Стоит отметить, что сейчас в воздухе завис вопрос относительно следующего поединка Усика. По информации, Усик заинтересован в поединке с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона хэвивейта, и Джошуа согласен отойти в сторону, если ему гарантируют поединок с победителем схватки. Но переговоры застопорились и, видимо, Усику не видать в бли;айшее время поединка за звание «абсолюта» и в следующем бою ему придется защищать титулы от злого Джошуа.

Новый рекорд с огромной долей везения. Итоги выступлений команды Андрея Шевченко на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020 должен был начаться 12 июня 2020 года, финал должен был состояться 12 июля 2020. Сборная Украины попала в группу C. Вместе с ней в группе были сборные Нидерландов и Австрии и сборная Северной Македонии.

В связи с пандемией COVID-19, турнир был перенесен на 2021 год, что стало очень сильным ударом по уверенности сборной Украины. Если в прошлом году команда Андрея Шевченко выходила в групповой этап на кураже после победы над Португалией, то после лок-дауна и переноса турнира, «сине-желтые» уже не могли показать ту уверенность и моментально выбили со списка фаворитов турнира.

В финальной части Евро-2020 сборная Украины с трудом преодолела групповой этап. В первом матче турнира украинцы в упорной борьбе уступили сборной команде Нидерландов со счетом 2:3. При этом украинская команда проявила характер, сумев отыграться со счета 0:2. Однако, на последних минутах пропустила решающий гол. Во второй игре была обыграна сборная Северной Македонии со счетом 2:1.

Турнирное положение перед третьей игрой группового этапа позволяло команде сборной Украины рассчитывать на ничью, которая обеспечивала им беспроблемное прохождение в следующий этап турнира. Однако, игра с командой Австрии закончилась поражением со счетом 0:1. Таким образом, сборная команда Украины заняла третье место в группе, чем поставила себя в зависимость от исходов матчей в других группах.

По окончании последних матчей группового этапа был определен рейтинг команд, занявших третьи места в своих группах, согласно которому 4 из 6 команд должны были продолжить борьбу в следующей стадии. Сборная Украины чудом стала последней, 16-й командой, и впервые в своей истории получила право сыграть в 1/8 финала Евро.

29 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» состоялся матч со сборной Швеции. Счет в матче со шведами открыл Александр Зинченко, но на последних минутах первого тайма мяч, после удара Эмиля Форсберга, попал в Илью Забарного и, сменив направление полета, оказался в воротах украинской команды. Основное время закончилось со счетом 1:1 и фантастический гол, забитый Артемом Довбиком в компенсированные минуты экстратайма принес сборной Украины исторический успех на чемпионатах Европы – выход в четвертьфинал.

3 июля в Риме, на «Стадио Олимпико» чреда везений сборной Украины подошла к концу. В четвертьфинале сборная Англии показала «сине-желтым» почему считается одной из лучших команд мира. Матч завершился со счетом 0:4 и этим команда Шевченко завершила свой путь на чемпионате Европы-2020.

Олимпийские игры в Токио. Успех, несмотря на цифры?

Перенесенные Олимпийские игры-2020 в Токио завершились для Украины неоднозначно. Если смотреть на сухие цифры – это худшие Игры в истории страны. В общем медальном зачете «сине-желтые» даже ниже, чем в Рио – 44-е место. В активе всего 19 медалей, но только одна золотая – победа Жана Беленюка в греко-римской борьбе, в категории до 87 кг.

А если смотреть по впечатлениям – очень много было моментов, когда медаль уже должна быть в кармане, но что-то постоянно шло не так. Четвертые места Коростылева, Костевич, Стариковой в кейрине, Геращенко, Кохана, проигранные бронзовые схватки Темирова, Ливач. Обидные выступления Харлан, Радивилова, Дехи, Кулиша, Бех. Все эти спортсмены были в шаге от медалей.

Также стоит отметить момент – что Игры проходили после пандемии, со смещением в год. Программы профессиональных спортсменов составлены так, чтобы к важным спортивным турнирам они подходили в пиковой форме. А теперь если представить – что спортсмену нужно поддерживать свою пиковую форму на протяжении года, чтобы удачно выступить на ОИ, то результат уже не кажется таким плохим.

Личное мнение автора – пандемия наложила большой отпечаток на эти старты. Это не худшая Олимпиада для Украины, но и лучшей ее назвать никак нельзя.

Какие еще спортивные достижения украинцев, по Вашему мнению, должны были оказаться в этом топе? Оставляйте Ваши варианты в комментариях.

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