Титул Амосова, возвращение поясов Кличко в Украину и итоги Олимпиады в Токио. Топ самых важных событий в украинском спорте

Александр Усик / фото - Getty Images

Уже через пару часов придется переворачивать календарь еще на одну страницу. Мясо запекается, оливье перемешивается, селедка укрывается шубой, чтобы не замерзнуть, семьи постепенно собираются у столов, а мы подводим спортивные итоги 2021 года.

Несмотря на бушующую пандемию, год для украинского спорта выдался крайне успешным, поэтому, прежде чем начать празднование, давайте вспомним самые важные события в украинском спорте в уходящем году.

Возвращение Ломаченко и скандал с флагом

В прошлом году поражение Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) в поединке с Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО) стало самым обидным спортивным событием. Украинец потерял все свои пояса и, по настрою Лопеса было понятно, что реванша он за них не получит. После почти 8-месячного простоя Василий ярко возвращается в поединке с Масаеши Накатани (19-2, 13 КО), победив японца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Следующим соперником украинца стал экс-чемпион IBF, который в свое время также проиграл Лопесу, Ричард Комми (30-4, 27 КО), победа над которым принесла Василию титул интерконтинентального чемпиона WBO и убедила даже самых ярых скептиков, что Лому пока рано списывать со счетов.

Правда, без скандала не обошлось. После победы над Комми, Ломаченко поднялся в ринг, завернувшись в флаг родного города – Белгород-Днестровского. Этот жест вызвал бурю эмоций у фанатов в сети, мол, почему это Василий отказался от флага Украины, с которым поднимался в ринг после каждого поединка.

Никакого комментария от боксера по этому вопросу получить не удалось, но в Сети предполагают, что таким образом Василий демонстрирует свою обиду, когда после поражения Лопесу многие украинцы, вместо поддержки, писали о том, что они рады такому исходу поединка.

Возвращаясь к теме с Лопесом, пока Лопаченко уничтожал Комми и Накатани Лопес проиграл все пояса Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО) и у Василия появился реальный шанс вернуть утраченное и исполнить свою главную цель – стать абсолютным чемпионом легкого веса.

Женский чемпионат мира по тяжелой атлетике и историческое достижение Алины Марущак

В Ташкенте, Узбекистан, прошел женский чемпионат мира по тяжелой атлетике. Для Украины эти соревнования выдались крайне успешными.

24-летняя Алина Марущак завоевала сразу три золотые медали в весовой категории до 81 кг. В толчке спортсменка показала результат 113 кг, в рывке – 135 кг. Таким образом, ее суммарный результат составил 248 кг, что позволило Марущак взять золото и в двоеборье.

Благодаря этому 24-летняя спортсменка стала первой в Украине абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике. Лично для Марущак – это первые медали чемпионатов мира, при этом она уже становилась чемпионкой Европы.

Также стоит отметить и результаты Марии Ганур, которая стала новой чемпионкой мира в рывке, и Светланы Самуляк взявшей серебро и бронзу в категории до 55 кг.

В общем медальном зачете сборная Украины заняла 4-е место, уступив Таиланду, Узбекистану и Южной Корее.

Победа на шахматном Евро и восхождение новой украинской звезды

Мужская сборная Украины выиграла у команды Армении со счетом 3:1 в 9-м туре чемпионата Европы по шахматам и стала триумфатором первенства.

Украинцы Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук стали победителями турнира. Второй стала сборная Франции, на третьем месте оказались поляки.

Женская сборная также показала отличный результат, но остановилась в шаге от медалей, став четвертой командной в зачете.

Также стоит отметить победу 12-летнего Игоря Самуненкова, который занял первое место Суперфинала Гран-при FIDE. В финале юный украинец нанес поражение самому молодому гроссмейстеру в истории – Абхиманью Мишра (1,5:0,5). И это это несмотря на то, что у американца рейтинг выше почти на 150 пунктов.

9 медалей Украины на домашнем чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров

В начале декабря в Киеве завершился чемпион чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров. Сборная Украины выдала отличный результат, победив в общем медальном зачете с 9-ю наградами в активе (5 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая – прим).

Звездой чемпионата среди сборной Украины стала Ксения Байло, завоевавшая 4 медали. Также стоит отметить личные достижения участника Олимпийских игр в Токио Алексея Среды, который принес команде «сине-желтых» три медали.

Водное поло. Первый трофей сборной Украины за последние 20 лет

Сборная Украины по водному поло стала победителем международного турнира Лига наций, который проходил в Чехии с 26 по 28 ноября. Это первый трофей национальной команды Украины за 20 лет.

Участие в соревнованиях приняли 11 коллективов: Чехия, Словакия, Бельгия, Швейцария, Англия, Австрия, Уэльс, Литва, Великобритания U-19, Украина и ЮАР.

Сборная Украины сыграла пять поединков. Сначала победила команды Англии и Литвы, и благодаря этому заняла первое место в группе С. Дальше «сине-желтые» продолжили борьбу уже за 1-4 места турнира с лидерами других групп и выиграли все последующие матчи.

Лучшим игроком турнира стал Денис Гусаков, который в каждом поединке Лиги наций был одним из лидеров команды в бассейне.

Две исторические победы Падуна на Critеrium du Dauphinе

Украинский велогонщик, который представляет команду Вahrain Victorious, Марк Падун выиграл два заключительных горных этапа престижной веломногодневки Critеrium du Dauphinе. Эта гонка относится к уровню Мирового тура, выше нее только Giro d`Italia, Tour de France и Vuelta.

Украинец выиграл горную классификацию, а победителем общего зачета стал австралийский гонщик INEOS Grenadiers Ричи Порт.

Стоит отметить, что это первая победа Украины в Мировом туре за последние 14 лет.

Успех Ковтуна на чемпионате мира по спортивной гимнастике

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюшю разыграли медали в финале личного многоборья среди мужчин. Единственный украинец, соревновавшийся в этом виде программы – 18-летний Илья Ковтун – завоевал «бронзу» в своем первом финале чемпионата мира в карьере.

Это вторая медаль Украины в финале многоборья на чемпионатах мира в истории – после «бронзы» Олега Верняева в 2019 году и первая награда такого уровня в карьере Ковтуна. Ранее в этом году он становился третьим в многоборье на чемпионате Европы.

Также стоит отметить, что в честь Ковтуна был назвал один из элементов на брусьях.

19-летний Захареев сделал то, что не удалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко

19-летний Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу в категории до 71 кг.

В финале своего первого в карьере чемпионата мира Захареев деклассировал более опытного представителя России Вадима Мусаева и принес Украине единственную медаль турнира. Ни братья Виталий и Владимир Кличко, ни Александр Усик или Василий Ломаченко не смогли выиграть первый в карьере чемпионат мира

Также стоит отметить, что Захареев стал самым молодым украинским чемпионом мира. Помимо этого, Захареев – первый украинец с 2017 года, который сумел завоевать золото чемпионата мира. Предыдущим был Александр Хижняк.

Исторический год для украинского хоккея. Дебют «Донбасса» в хоккейной Лиге чемпионов

В 2021 году ХК «Донбасс» стал первым клубом в истории украинского хоккея, который выступил в Хоккейной Лиге Чемпионов.

Подопечные Павла Микульчика покинули турнир после группового этапа. Дончане отыграли 6 матчей в группе и смогли выиграть 2 из них. Как итог – финиш на 3-м месте в квартете и успешный в плане опыта дебютный сезон в ХЛЧ.

