Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:15
live
Всесвітні ігри 2022. День 6. Фістбол. Чоловіки. Півфінал. Пряма трансляція
16:00
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Румунія - Україна

Пояс Амосова, повернення поясів Кличка в Україну і підсумки ОІ. Топ найважливіших подій в українському спорті

Згадуємо, що було в 2021 році
Інші
31 грудня 2021р. 19:00
Пояс Амосова, повернення поясів Кличка в Україну і підсумки ОІ. Топ найважливіших подій в українському спорті
Олександр Усик / фото - Getty Images

Вже через пару годин доведеться перевертати календар ще на одну сторінку. М'ясо запікається, олів'є перемішується, оселедець ховається шубою, щоб не замерзнути, сім'ї поступово збираються біля столів, а ми підводимо спортивні підсумки 2021 року.

Незважаючи на бурхливу пандемію, рік для українського спорту видався вкрай успішним, тому, перш ніж почати святкування, давайте згадаємо найважливіші події в українському спорті в році, що минає.

Повернення Ломаченко і скандал з прапором

У минулому році поразка Василя Ломаченко (16-2, 11 КО) в поєдинку с Теофімо Лопесом (16-1, 12 КО) стала самою негативною спортивною подією. Українець втратив всі свої пояси і, за настроєм Лопеса було зрозуміло, що реваншу він за них не отримає. Після майже 8-місячного простою Василь яскраво повертається в поєдинку с Масаеші Накатані (19-2, 13 КО), перемігши японця технічним нокаутом в 9-му раунді.

Наступним суперником українця став екс-чемпіон IBF, який свого часу також програв Лопесу, Річард Коммі (30-4, 27 КО), перемога над яким принесла Василю титул інтерконтинентального чемпіона WBO і переконала навіть самих затятих скептиків, що Лому поки рано списувати з рахунків.

Правда, без скандалу не обійшлося. Після перемоги над Комі, Ломаченко піднявся в ринг, загорнувшись в прапор рідного міста - Білгород-Дністровського. Цей жест викликав бурю емоцій у фанатів в мережі, мовляв, чому це Василь відмовився від прапора України, з яким піднімався в ринг після кожного поєдинку.

Ніякого коментаря від боксера з цього питання отримати не вдалося, але в Мережі припускають, що таким чином Василь демонструє свою образу, коли після поразки Лопесу багато українців, замість підтримки, писали про те, що вони раді такому результату поєдинку.

Повертаючись до теми з Лопесом, поки Лопаченко знищував Комі і Накатані Лопес програв всі пояси Джорджу Камбосос (20-0, 10 КО) і у Василя з'явився реальний шанс повернути втрачене і виконати свою головну мету - стати абсолютним чемпіоном легкої ваги.

Жіночий чемпіонат світу з важкої атлетики та історичне досягнення Аліни Марущак

У Ташкенті, Узбекистан, пройшов жіночий чемпіонат світу з важкої атлетики. Для України ці змагання видалися вкрай успішними.

24-річна Аліна Марущак завоювала відразу три золоті медалі у ваговій категорії до 81 кг. У поштовху спортсменка показала результат 113 кг, в ривку - 135 кг. Таким чином, її сумарний результат склав 248 кг, що дозволило Марущак взяти золото і в двоборстві.

Завдяки цьому 24-річна спортсменка стала першою в Україні абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики. Особисто для Марущак - це перші медалі чемпіонатів світу, при цьому вона вже ставала чемпіонкою Європи.

Також варто відзначити і результати Марії Ганур, Яка стала нової чемпіонкою світу в ривку, і Світлани Самуляк взяла срібло і бронзу в категорії до 55 кг.

Загалом медальному заліку збірна України зайняла 4-е місце, поступившись Таїланду, Узбекистану і Південної Кореї.

Перемога на шаховому Євро і сходження нової української зірки

Чоловіча збірна України виграла у команди Вірменії з рахунком 3: 1 в 9-му турі чемпіонату Європи з шахів і стала тріумфатором першості.

Українці Антон КоробовАндрій ВолокітінЮрій КузубовКирило Шевченко и Володимир Оніщук стали переможцями турніру. Другий стала збірна Франції, на третьому місці опинилися поляки.

Жіноча збірна також показала відмінний результат, але зупинилася за крок від медалей, ставши четвертої командної в заліку.

Також варто відзначити перемогу 12-річного Ігоря Самуненкова, Який зайняв перше місце Суперфінала Гран-прі FIDE. У фіналі юний українець завдав поразки  наймолодшому гросмейстеру в історії - Абхіманью Мішра (1,5: 0,5). І це це незважаючи на те, що у американця рейтинг вище майже на 150 пунктів.

9 медалей України на домашньому чемпіонаті світу зі стрибків у воду серед юніорів

На початку грудня в Києві завершився чемпіон чемпіонаті світу зі стрибків у воду серед юніорів. Збірна України видала відмінний результат, перемігши в загальному медальному заліку з 9-ю нагородами в активі (5 золотих, 3 срібних і 1 бронзова - прим).

Зіркою чемпіонату серед збірної України стала Ксенія Байло, Яка завоювала 4 медалі. Також варто відзначити особисті досягнення учасника Олімпійських ігор в Токіо Олексія Середовища, Який приніс команді «синьо-жовтих» три медалі.

Водне поло. Перший трофей збірної України за останні 20 років

Збірна України з водного поло стала переможцем міжнародного турніру Ліга націй, який проходив в Чехії з 26 по 28 листопада. Це перший трофей національної команди України за 20 років.

Участь в змаганнях взяли 11 колективів: Чехія, Словаччина, Бельгія, Швейцарія, Англія, Австрія, Уельс, Литва, Великобританія U-19, Україна і ПАР.

Збірна України зіграла п'ять поєдинків. Спочатку перемогла команди Англії і Литви, і завдяки цьому зайняла перше місце в групі С. Далі «синьо-жовті» продовжили боротьбу вже за 1-4 місця турніру з лідерами інших груп і виграли всі наступні матчі.

Кращим гравцем турніру став Денис Гусаков, Який в кожному поєдинку Ліги націй був одним з лідерів команди в басейні.

Дві історичні перемоги Падуна на Critеrium du Dauphinе

Український велогонщик, який представляє команду Вahrain Victorious , Марк Падун виграв два заключних гірських етапу престижної веломногодневкі Critеrium du Dauphinе. Ця гонка відноситься до рівня Світового туру, вище неї тільки Giro d`Italia, Tour de France і Vuelta.

Українець виграв гірську класифікацію, а переможцем загального заліку став австралійський гонщик INEOS Grenadiers Річі Порт.

Варто відзначити, що це перша перемога України в Світовому турі за останні 14 років.

Успіх Ковтуна на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики

На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в японському Кітакюшю розіграли медалі в фіналі особистого багатоборства серед чоловіків. Єдиний українець, який змагався в цьому виді програми - 18-річний Ілля Ковтун - завоював «бронзу» в своєму першому фіналі чемпіонату світу в кар'єрі.

Це друга медаль України у фіналі багатоборства на чемпіонатах світу в історії - після «бронзи» Олега Верняева в 2019 році і перша нагорода такого рівня в кар'єрі Ковтуна. Раніше в цьому році він ставав третім в багатоборстві на чемпіонаті Європи.

Також варто відзначити, що в честь Ковтуна був назвав один з елементів на брусах.

19-річний Захареев зробив те, що не вдалося ні Ломаченко, ні Усик, ні Кличко

19-річний Юрій Захареев став чемпіоном світу з боксу в категорії до 71 кг.

У фіналі свого першого в кар'єрі чемпіонату світу Захареев декласував більш досвідченого представника Росії Вадима Мусаєва і приніс Україні єдину медаль турніру. Ні брати Віталій і Володимир Кличко, Ні Олександр Усик або Василь Ломаченко не змогли виграти перший в кар'єрі чемпіонат світу

Також варто відзначити, що Захареев став наймолодшим українським чемпіоном світу. Крім цього, Захареев - перший українець з 2017 року, який зумів завоювати золото чемпіонату світу. Попереднім був Олександр Хіжняк.

Історичний рік для українського хокею. Дебют «Донбасу» в хокейній Лізі чемпіонів

У 2021 році ХК «Донбас» став першим клубом в історії українського хокею, який вийшов в Хокейну Лігу Чемпіонів.

Підопічні Павла Мікульчик покинули турнір на стадії групового етапу. Донеччани відіграли 6 матчів в групі, але змогли виграти лише 2 з них Як підсумок - фініш на 3-му місці в квартеті і успішний, в плані досвіду, дебютний сезон в ХЛЧ.



Неймовірний Амосов. Перший чемпіонський титул України в топ-промоції по ММА

У Анкасвілле (США) на турнірі Bellator 260 українець Ярослав Амосов (26-0) виграв одноголосним рішенням суддів у бразильця Дугласа Ліми (32-9) і став чемпіоном організації в напівсередній вазі.

Це перший для України чемпіонський пояс в топ-промоції по ММА.

Амосов розумів, що йому належить бій з одним з кращих ударників, і тому з першого раунду він почав переводити бій в партер. Всього у Ярослава за бій було п'ять тейкдаунов - по одному в кожному раунді. І коли українець опинявся на суперника, то вже не відпускав, завдаючи тому шкоди.

За підсумками п'яти домінуючих раундів судді віддали перемогу українцеві: 50:45, 49:46, 49:46.

Після цієї перемоги Амосов був номінований на звання кращого бійця року, А також піднявся в рейтингу P4P в Bellator.

Повернення чемпіонський поясів Володимира Кличка в Україну

Звичайно ж, згадуючи про головні події року не можна не згадати гучну перемогу Олександра Усика (19-0, 13 КО) над Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) в поєдинку, на кону якого стояли 4-е чемпіонський пояса cупертяжелого ваги (WBA, WBO, IBF і IBO).

Варто відзначити, що саме ці пояса Джошуа відібрав у Володимира Кличка, Коли переміг легендарного українця технічним нокаутом в 2017 році. Титули повернулися в Україну через чотири роки.

Варто відзначити, що зараз в повітрі завис питання щодо наступного поєдинку Усика. За інформацією, Усик зацікавлений в поєдинку с Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) в поєдинку за звання абсолютного чемпіона хевівейта, і Джошуа згоден відійти в сторону, якщо йому гарантують поєдинок з переможцем сутички. Але переговори застопорилися і, мабуть, Усик не бачити в бли; айшее час поєдинку за звання «абсолюту» і в наступному бою йому доведеться захищати титули від злого Джошуа.

Новий рекорд з величезною часткою везіння. Підсумки виступів команди Андрія Шевченка на Євро-2020

Чемпіонат Європи з футболу 2020 повинен був початися 12 червня 2020 року, фінал повинен був відбутися 12 липня 2020. Збірна України потрапила в групу C. Разом з нею в групі були збірні Нідерландів і Австрії та збірна Північної Македонії.

У зв'язку з пандемією COVID-19, турнір був перенесений на 2021 рік, що стало дуже сильним ударом по впевненості збірної України. Якщо в минулому році команда Андрія Шевченка виходила в груповий етап на куражі після перемоги над Португалією, то після лок-дауна і перенесення турніру, «синьо-жовті» вже не могли показати ту впевненість і моментально вибили зі списку фаворитів турніру.

У фінальній частині Євро-2020 збірна України насилу подолала груповий етап. У першому матчі турніру українці в запеклій боротьбі поступилися збірній команді Нідерландів з рахунком 2: 3. При цьому українська команда проявила характер, зумівши відігратися з рахунку 0: 2. Однак, на останніх хвилинах пропустила вирішальний гол. У другій грі була обіграна збірна Північної Македонії з рахунком 2: 1.

Турнірне становище перед третьою грою групового етапу дозволяло команді збірної України розраховувати на нічию, яка забезпечувала їм безпроблемне проходження в наступний етап турніру. Однак, гра з командою Австрії закінчилася поразкою з рахунком 0: 1. Таким чином, збірна команда України посіла третє місце в групі, ніж поставила себе в залежність від результатів матчів в інших групах.

Після закінчення останніх матчів групового етапу було визначено рейтинг команд, які посіли треті місця в своїх групах, згідно з яким 4 з 6 команд повинні були продовжити боротьбу в наступній стадії. Збірна України дивом стала останньою, 16-ю командою, і вперше в своїй історії отримала право зіграти в 1/8 фіналу Євро.

29 червня в Глазго на стадіоні «Хемпден Парк» відбувся матч зі збірною Швеції. Рахунок в матчі зі шведами відкрив Олександр Зінченко, але на останніх хвилинах першого тайму м'яч, після удару Еміля Форсберга, потрапив в Іллю Забарного і, змінивши напрямок польоту, виявився в воротах української команди. Основний час закінчилося з рахунком 1: 1 і фантастичний гол, забитий Артемом Довбіком в компенсовані хвилини екстратайму приніс збірній України історичний успіх на чемпіонатах Європи - вихід в чвертьфінал.

3 липня в Римі, на «Стадіо Олімпіко» чреда везеній збірної України підійшла до кінця. У чвертьфіналі збірна Англії показала «синьо-жовтим» чому вважається однією з кращих команд світу. Матч завершився з рахунком 0: 4 і цим команда Шевченка завершила свій шлях на чемпіонаті Європи-2020.

Олімпійські ігри в Токіо. Успіх, незважаючи на цифри?

Перенесені Олімпійські ігри-2020 на Токіо завершилися для України неоднозначно. Якщо дивитися на сухі цифри - це найгірші Ігри в історії країни. Загалом медальному заліку «синьо-жовті» навіть нижче, ніж в Ріо - 44-е місце. В активі всього 19 медалей, але тільки одна золота - перемога Жана Беленюка в греко-римській боротьбі, в категорії до 87 кг.

А якщо дивитися по враженням - дуже багато було моментів, коли медаль вже повинна бути в кишені, але щось постійно йшло не так. Четверті місця Коростильова, Костевич, Старикової в кейріне , Геращенко, Кохана, програні бронзові сутички Темірова, Лівач Образливі виступи. Харлан, Радівілова, Дехі, Куліша, Бех Всі ці спортсмени були за крок від медалей.

Також варто відзначити момент - що Ігри проходили після пандемії, зі зміщенням в рік. Програми професійних спортсменів складені так, щоб до важливих спортивних турнірів вони підходили в піковій формі. А тепер якщо уявити - що спортсмену потрібно підтримувати свою пікову форму протягом року, щоб вдало виступити на ОІ, то результат вже не здається таким поганим.

Особиста думка автора - пандемія наклала великий відбиток на ці старти. Це не найгірша Олімпіада для України, а й кращої її назвати ніяк не можна.

Які ще спортивні досягнення українців, на Вашу думку, повинні були опинитися в цьому топі? Залишайте Ваші варіанти в коментарях.

Редакція XSPORT вітає всіх читачів з наступаючим Новим роком і бажає відмінно провести свята в колі рідних і близьких!

Михайло Рибак
Рейтинг:
(Голосів: 3)

Теги

Олександр Усик Василь Ломаченко Жан Беленюк Ярослав Амосов Донбас Юрій Захареев

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Усик зібрав майже 100 тисяч фунтів стерлінгів для України на аукціоні в Лондоні
Усик зібрав майже 100 тисяч фунтів стерлінгів для України на аукціоні в Лондоні
Бокс Професійний бокс
16:38
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Бокс Професійний бокс
11:55
Ломаченко на вершині. WBC оновила свої рейтинги
Ломаченко на вершині. WBC оновила свої рейтинги
Бокс Професійний бокс
09:26
Городничьов: «Ломаченко просто не запропонували бій з Камбососом. Я знаю»
Городничьов: «Ломаченко просто не запропонували бій з Камбососом. Я знаю»
Бокс Професійний бокс
12 липня 18:56
Баколє про спаринги з Усиком: «Насолоджуюся тим, що поділяю ринг разом з кращими»
Баколє про спаринги з Усиком: «Насолоджуюся тим, що поділяю ринг разом з кращими»
Бокс Професійний бокс
12 липня 15:45
Баколє проводить спаринги з Усиком перед його реваншем з Джошуа
Баколє проводить спаринги з Усиком перед його реваншем з Джошуа
Бокс Професійний бокс
12 липня 14:51

Новини: Інші

Свято спорту триває. Розклад трансляцій Всесвітніх ігор та чемпіонату Європи, які показує XSPORT
Прев'ю Свято спорту триває. Розклад трансляцій Всесвітніх ігор та чемпіонату Європи, які показує XSPORT
13:50
У України забрали бронзу Всесвітніх ігор в ушу
У України забрали бронзу Всесвітніх ігор в ушу
09:38
Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор
Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор
07:49
Рева завоював для України 24-ту медаль Всесвітніх ігор
Рева завоював для України 24-ту медаль Всесвітніх ігор
12 липня 21:39
Українська делегація під час Всесвітніх ігор зустрілася з конгресменом США
Українська делегація під час Всесвітніх ігор зустрілася з конгресменом США
12 липня 15:52
Україна зрівнялася за кількістю золотих нагород на Всесвітніх іграх з Колумбією, яка йде другою
Україна зрівнялася за кількістю золотих нагород на Всесвітніх іграх з Колумбією, яка йде другою
12 липня 14:33
Чемпіон Всесвітніх ігор: «В першу чергу ця медаль для України»
Чемпіон Всесвітніх ігор: «В першу чергу ця медаль для України»
12 липня 12:00
Колмаков виграв для України перше в історії золото Всесвітніх ігор в паркурі
Колмаков виграв для України перше в історії золото Всесвітніх ігор в паркурі
12 липня 07:40
Організатори Всесвітніх ігор з кожного квитка пожертвує $1 на допомогу Україні
Організатори Всесвітніх ігор з кожного квитка пожертвує $1 на допомогу Україні
11 липня 20:45
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Всі новини