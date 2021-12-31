Пояс Амосова, повернення поясів Кличка в Україну і підсумки ОІ. Топ найважливіших подій в українському спорті

Згадуємо, що було в 2021 році

Олександр Усик / фото - Getty Images

Вже через пару годин доведеться перевертати календар ще на одну сторінку. М'ясо запікається, олів'є перемішується, оселедець ховається шубою, щоб не замерзнути, сім'ї поступово збираються біля столів, а ми підводимо спортивні підсумки 2021 року.

Незважаючи на бурхливу пандемію, рік для українського спорту видався вкрай успішним, тому, перш ніж почати святкування, давайте згадаємо найважливіші події в українському спорті в році, що минає.

Повернення Ломаченко і скандал з прапором

У минулому році поразка Василя Ломаченко (16-2, 11 КО) в поєдинку с Теофімо Лопесом (16-1, 12 КО) стала самою негативною спортивною подією. Українець втратив всі свої пояси і, за настроєм Лопеса було зрозуміло, що реваншу він за них не отримає. Після майже 8-місячного простою Василь яскраво повертається в поєдинку с Масаеші Накатані (19-2, 13 КО), перемігши японця технічним нокаутом в 9-му раунді.

Наступним суперником українця став екс-чемпіон IBF, який свого часу також програв Лопесу, Річард Коммі (30-4, 27 КО), перемога над яким принесла Василю титул інтерконтинентального чемпіона WBO і переконала навіть самих затятих скептиків, що Лому поки рано списувати з рахунків.

Правда, без скандалу не обійшлося. Після перемоги над Комі, Ломаченко піднявся в ринг, загорнувшись в прапор рідного міста - Білгород-Дністровського. Цей жест викликав бурю емоцій у фанатів в мережі, мовляв, чому це Василь відмовився від прапора України, з яким піднімався в ринг після кожного поєдинку.

Ніякого коментаря від боксера з цього питання отримати не вдалося, але в Мережі припускають, що таким чином Василь демонструє свою образу, коли після поразки Лопесу багато українців, замість підтримки, писали про те, що вони раді такому результату поєдинку.

Повертаючись до теми з Лопесом, поки Лопаченко знищував Комі і Накатані Лопес програв всі пояси Джорджу Камбосос (20-0, 10 КО) і у Василя з'явився реальний шанс повернути втрачене і виконати свою головну мету - стати абсолютним чемпіоном легкої ваги.

Жіночий чемпіонат світу з важкої атлетики та історичне досягнення Аліни Марущак

У Ташкенті, Узбекистан, пройшов жіночий чемпіонат світу з важкої атлетики. Для України ці змагання видалися вкрай успішними.

24-річна Аліна Марущак завоювала відразу три золоті медалі у ваговій категорії до 81 кг. У поштовху спортсменка показала результат 113 кг, в ривку - 135 кг. Таким чином, її сумарний результат склав 248 кг, що дозволило Марущак взяти золото і в двоборстві.

Завдяки цьому 24-річна спортсменка стала першою в Україні абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики. Особисто для Марущак - це перші медалі чемпіонатів світу, при цьому вона вже ставала чемпіонкою Європи.

Також варто відзначити і результати Марії Ганур, Яка стала нової чемпіонкою світу в ривку, і Світлани Самуляк взяла срібло і бронзу в категорії до 55 кг.

Загалом медальному заліку збірна України зайняла 4-е місце, поступившись Таїланду, Узбекистану і Південної Кореї.

Перемога на шаховому Євро і сходження нової української зірки

Чоловіча збірна України виграла у команди Вірменії з рахунком 3: 1 в 9-му турі чемпіонату Європи з шахів і стала тріумфатором першості.

Українці Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко и Володимир Оніщук стали переможцями турніру. Другий стала збірна Франції, на третьому місці опинилися поляки.

Жіноча збірна також показала відмінний результат, але зупинилася за крок від медалей, ставши четвертої командної в заліку.

Також варто відзначити перемогу 12-річного Ігоря Самуненкова, Який зайняв перше місце Суперфінала Гран-прі FIDE. У фіналі юний українець завдав поразки наймолодшому гросмейстеру в історії - Абхіманью Мішра (1,5: 0,5). І це це незважаючи на те, що у американця рейтинг вище майже на 150 пунктів.

9 медалей України на домашньому чемпіонаті світу зі стрибків у воду серед юніорів

На початку грудня в Києві завершився чемпіон чемпіонаті світу зі стрибків у воду серед юніорів. Збірна України видала відмінний результат, перемігши в загальному медальному заліку з 9-ю нагородами в активі (5 золотих, 3 срібних і 1 бронзова - прим).

Зіркою чемпіонату серед збірної України стала Ксенія Байло, Яка завоювала 4 медалі. Також варто відзначити особисті досягнення учасника Олімпійських ігор в Токіо Олексія Середовища, Який приніс команді «синьо-жовтих» три медалі.

Водне поло. Перший трофей збірної України за останні 20 років

Збірна України з водного поло стала переможцем міжнародного турніру Ліга націй, який проходив в Чехії з 26 по 28 листопада. Це перший трофей національної команди України за 20 років.

Участь в змаганнях взяли 11 колективів: Чехія, Словаччина, Бельгія, Швейцарія, Англія, Австрія, Уельс, Литва, Великобританія U-19, Україна і ПАР.

Збірна України зіграла п'ять поєдинків. Спочатку перемогла команди Англії і Литви, і завдяки цьому зайняла перше місце в групі С. Далі «синьо-жовті» продовжили боротьбу вже за 1-4 місця турніру з лідерами інших груп і виграли всі наступні матчі.

Кращим гравцем турніру став Денис Гусаков, Який в кожному поєдинку Ліги націй був одним з лідерів команди в басейні.

Дві історичні перемоги Падуна на Critеrium du Dauphinе

Український велогонщик, який представляє команду Вahrain Victorious , Марк Падун виграв два заключних гірських етапу престижної веломногодневкі Critеrium du Dauphinе. Ця гонка відноситься до рівня Світового туру, вище неї тільки Giro d`Italia, Tour de France і Vuelta.

Українець виграв гірську класифікацію, а переможцем загального заліку став австралійський гонщик INEOS Grenadiers Річі Порт.

Варто відзначити, що це перша перемога України в Світовому турі за останні 14 років.

Успіх Ковтуна на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики

На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в японському Кітакюшю розіграли медалі в фіналі особистого багатоборства серед чоловіків. Єдиний українець, який змагався в цьому виді програми - 18-річний Ілля Ковтун - завоював «бронзу» в своєму першому фіналі чемпіонату світу в кар'єрі.

Це друга медаль України у фіналі багатоборства на чемпіонатах світу в історії - після «бронзи» Олега Верняева в 2019 році і перша нагорода такого рівня в кар'єрі Ковтуна. Раніше в цьому році він ставав третім в багатоборстві на чемпіонаті Європи.

Також варто відзначити, що в честь Ковтуна був назвав один з елементів на брусах.

19-річний Захареев зробив те, що не вдалося ні Ломаченко, ні Усик, ні Кличко

19-річний Юрій Захареев став чемпіоном світу з боксу в категорії до 71 кг.

У фіналі свого першого в кар'єрі чемпіонату світу Захареев декласував більш досвідченого представника Росії Вадима Мусаєва і приніс Україні єдину медаль турніру. Ні брати Віталій і Володимир Кличко, Ні Олександр Усик або Василь Ломаченко не змогли виграти перший в кар'єрі чемпіонат світу

Також варто відзначити, що Захареев став наймолодшим українським чемпіоном світу. Крім цього, Захареев - перший українець з 2017 року, який зумів завоювати золото чемпіонату світу. Попереднім був Олександр Хіжняк.

Історичний рік для українського хокею. Дебют «Донбасу» в хокейній Лізі чемпіонів

У 2021 році ХК «Донбас» став першим клубом в історії українського хокею, який вийшов в Хокейну Лігу Чемпіонів.

Підопічні Павла Мікульчик покинули турнір на стадії групового етапу. Донеччани відіграли 6 матчів в групі, але змогли виграти лише 2 з них Як підсумок - фініш на 3-му місці в квартеті і успішний, в плані досвіду, дебютний сезон в ХЛЧ.









Неймовірний Амосов. Перший чемпіонський титул України в топ-промоції по ММА

У Анкасвілле (США) на турнірі Bellator 260 українець Ярослав Амосов (26-0) виграв одноголосним рішенням суддів у бразильця Дугласа Ліми (32-9) і став чемпіоном організації в напівсередній вазі.

Це перший для України чемпіонський пояс в топ-промоції по ММА.

Амосов розумів, що йому належить бій з одним з кращих ударників, і тому з першого раунду він почав переводити бій в партер. Всього у Ярослава за бій було п'ять тейкдаунов - по одному в кожному раунді. І коли українець опинявся на суперника, то вже не відпускав, завдаючи тому шкоди.

За підсумками п'яти домінуючих раундів судді віддали перемогу українцеві: 50:45, 49:46, 49:46.

Після цієї перемоги Амосов був номінований на звання кращого бійця року, А також піднявся в рейтингу P4P в Bellator.

Повернення чемпіонський поясів Володимира Кличка в Україну

Звичайно ж, згадуючи про головні події року не можна не згадати гучну перемогу Олександра Усика (19-0, 13 КО) над Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) в поєдинку, на кону якого стояли 4-е чемпіонський пояса cупертяжелого ваги (WBA, WBO, IBF і IBO).

Варто відзначити, що саме ці пояса Джошуа відібрав у Володимира Кличка, Коли переміг легендарного українця технічним нокаутом в 2017 році. Титули повернулися в Україну через чотири роки.

Варто відзначити, що зараз в повітрі завис питання щодо наступного поєдинку Усика. За інформацією, Усик зацікавлений в поєдинку с Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) в поєдинку за звання абсолютного чемпіона хевівейта, і Джошуа згоден відійти в сторону, якщо йому гарантують поєдинок з переможцем сутички. Але переговори застопорилися і, мабуть, Усик не бачити в бли; айшее час поєдинку за звання «абсолюту» і в наступному бою йому доведеться захищати титули від злого Джошуа.

Новий рекорд з величезною часткою везіння. Підсумки виступів команди Андрія Шевченка на Євро-2020

Чемпіонат Європи з футболу 2020 повинен був початися 12 червня 2020 року, фінал повинен був відбутися 12 липня 2020. Збірна України потрапила в групу C. Разом з нею в групі були збірні Нідерландів і Австрії та збірна Північної Македонії.

У зв'язку з пандемією COVID-19, турнір був перенесений на 2021 рік, що стало дуже сильним ударом по впевненості збірної України. Якщо в минулому році команда Андрія Шевченка виходила в груповий етап на куражі після перемоги над Португалією, то після лок-дауна і перенесення турніру, «синьо-жовті» вже не могли показати ту впевненість і моментально вибили зі списку фаворитів турніру.

У фінальній частині Євро-2020 збірна України насилу подолала груповий етап. У першому матчі турніру українці в запеклій боротьбі поступилися збірній команді Нідерландів з рахунком 2: 3. При цьому українська команда проявила характер, зумівши відігратися з рахунку 0: 2. Однак, на останніх хвилинах пропустила вирішальний гол. У другій грі була обіграна збірна Північної Македонії з рахунком 2: 1.

Турнірне становище перед третьою грою групового етапу дозволяло команді збірної України розраховувати на нічию, яка забезпечувала їм безпроблемне проходження в наступний етап турніру. Однак, гра з командою Австрії закінчилася поразкою з рахунком 0: 1. Таким чином, збірна команда України посіла третє місце в групі, ніж поставила себе в залежність від результатів матчів в інших групах.

Після закінчення останніх матчів групового етапу було визначено рейтинг команд, які посіли треті місця в своїх групах, згідно з яким 4 з 6 команд повинні були продовжити боротьбу в наступній стадії. Збірна України дивом стала останньою, 16-ю командою, і вперше в своїй історії отримала право зіграти в 1/8 фіналу Євро.

29 червня в Глазго на стадіоні «Хемпден Парк» відбувся матч зі збірною Швеції. Рахунок в матчі зі шведами відкрив Олександр Зінченко, але на останніх хвилинах першого тайму м'яч, після удару Еміля Форсберга, потрапив в Іллю Забарного і, змінивши напрямок польоту, виявився в воротах української команди. Основний час закінчилося з рахунком 1: 1 і фантастичний гол, забитий Артемом Довбіком в компенсовані хвилини екстратайму приніс збірній України історичний успіх на чемпіонатах Європи - вихід в чвертьфінал.

3 липня в Римі, на «Стадіо Олімпіко» чреда везеній збірної України підійшла до кінця. У чвертьфіналі збірна Англії показала «синьо-жовтим» чому вважається однією з кращих команд світу. Матч завершився з рахунком 0: 4 і цим команда Шевченка завершила свій шлях на чемпіонаті Європи-2020.

Олімпійські ігри в Токіо. Успіх, незважаючи на цифри?

Перенесені Олімпійські ігри-2020 на Токіо завершилися для України неоднозначно. Якщо дивитися на сухі цифри - це найгірші Ігри в історії країни. Загалом медальному заліку «синьо-жовті» навіть нижче, ніж в Ріо - 44-е місце. В активі всього 19 медалей, але тільки одна золота - перемога Жана Беленюка в греко-римській боротьбі, в категорії до 87 кг.

А якщо дивитися по враженням - дуже багато було моментів, коли медаль вже повинна бути в кишені, але щось постійно йшло не так. Четверті місця Коростильова, Костевич, Старикової в кейріне , Геращенко, Кохана, програні бронзові сутички Темірова, Лівач Образливі виступи. Харлан, Радівілова, Дехі, Куліша, Бех Всі ці спортсмени були за крок від медалей.

Також варто відзначити момент - що Ігри проходили після пандемії, зі зміщенням в рік. Програми професійних спортсменів складені так, щоб до важливих спортивних турнірів вони підходили в піковій формі. А тепер якщо уявити - що спортсмену потрібно підтримувати свою пікову форму протягом року, щоб вдало виступити на ОІ, то результат вже не здається таким поганим.

Особиста думка автора - пандемія наклала великий відбиток на ці старти. Це не найгірша Олімпіада для України, а й кращої її назвати ніяк не можна.

Які ще спортивні досягнення українців, на Вашу думку, повинні були опинитися в цьому топі? Залишайте Ваші варіанти в коментарях.

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