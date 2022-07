Пояс Амосова, повернення поясів Кличка в Україну і підсумки ОІ. Топ найважливіших подій в українському спорті

Олександр Усик / фото - Getty Images

Вже через пару годин доведеться перевертати календар ще на одну сторінку. М'ясо запікається, олів'є перемішується, оселедець ховається шубою, щоб не замерзнути, сім'ї поступово збираються біля столів, а ми підводимо спортивні підсумки 2021 року.

Незважаючи на бурхливу пандемію, рік для українського спорту видався вкрай успішним, тому, перш ніж почати святкування, давайте згадаємо найважливіші події в українському спорті в році, що минає.

Повернення Ломаченко і скандал з прапором

У минулому році поразка Василя Ломаченко (16-2, 11 КО) в поєдинку с Теофімо Лопесом (16-1, 12 КО) стала самою негативною спортивною подією. Українець втратив всі свої пояси і, за настроєм Лопеса було зрозуміло, що реваншу він за них не отримає. Після майже 8-місячного простою Василь яскраво повертається в поєдинку с Масаеші Накатані (19-2, 13 КО), перемігши японця технічним нокаутом в 9-му раунді.

Наступним суперником українця став екс-чемпіон IBF, який свого часу також програв Лопесу, Річард Коммі (30-4, 27 КО), перемога над яким принесла Василю титул інтерконтинентального чемпіона WBO і переконала навіть самих затятих скептиків, що Лому поки рано списувати з рахунків.

Правда, без скандалу не обійшлося. Після перемоги над Комі, Ломаченко піднявся в ринг, загорнувшись в прапор рідного міста - Білгород-Дністровського. Цей жест викликав бурю емоцій у фанатів в мережі, мовляв, чому це Василь відмовився від прапора України, з яким піднімався в ринг після кожного поєдинку.

Ніякого коментаря від боксера з цього питання отримати не вдалося, але в Мережі припускають, що таким чином Василь демонструє свою образу, коли після поразки Лопесу багато українців, замість підтримки, писали про те, що вони раді такому результату поєдинку.

Повертаючись до теми з Лопесом, поки Лопаченко знищував Комі і Накатані Лопес програв всі пояси Джорджу Камбосос (20-0, 10 КО) і у Василя з'явився реальний шанс повернути втрачене і виконати свою головну мету - стати абсолютним чемпіоном легкої ваги.

Жіночий чемпіонат світу з важкої атлетики та історичне досягнення Аліни Марущак

У Ташкенті, Узбекистан, пройшов жіночий чемпіонат світу з важкої атлетики. Для України ці змагання видалися вкрай успішними.

24-річна Аліна Марущак завоювала відразу три золоті медалі у ваговій категорії до 81 кг. У поштовху спортсменка показала результат 113 кг, в ривку - 135 кг. Таким чином, її сумарний результат склав 248 кг, що дозволило Марущак взяти золото і в двоборстві.

Завдяки цьому 24-річна спортсменка стала першою в Україні абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики. Особисто для Марущак - це перші медалі чемпіонатів світу, при цьому вона вже ставала чемпіонкою Європи.

Також варто відзначити і результати Марії Ганур, Яка стала нової чемпіонкою світу в ривку, і Світлани Самуляк взяла срібло і бронзу в категорії до 55 кг.

Загалом медальному заліку збірна України зайняла 4-е місце, поступившись Таїланду, Узбекистану і Південної Кореї.

Перемога на шаховому Євро і сходження нової української зірки

Чоловіча збірна України виграла у команди Вірменії з рахунком 3: 1 в 9-му турі чемпіонату Європи з шахів і стала тріумфатором першості.

Українці Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко и Володимир Оніщук стали переможцями турніру. Другий стала збірна Франції, на третьому місці опинилися поляки.

Жіноча збірна також показала відмінний результат, але зупинилася за крок від медалей, ставши четвертої командної в заліку.

Також варто відзначити перемогу 12-річного Ігоря Самуненкова, Який зайняв перше місце Суперфінала Гран-прі FIDE. У фіналі юний українець завдав поразки наймолодшому гросмейстеру в історії - Абхіманью Мішра (1,5: 0,5). І це це незважаючи на те, що у американця рейтинг вище майже на 150 пунктів.

9 медалей України на домашньому чемпіонаті світу зі стрибків у воду серед юніорів

На початку грудня в Києві завершився чемпіон чемпіонаті світу зі стрибків у воду серед юніорів. Збірна України видала відмінний результат, перемігши в загальному медальному заліку з 9-ю нагородами в активі (5 золотих, 3 срібних і 1 бронзова - прим).

Зіркою чемпіонату серед збірної України стала Ксенія Байло, Яка завоювала 4 медалі. Також варто відзначити особисті досягнення учасника Олімпійських ігор в Токіо Олексія Середовища, Який приніс команді «синьо-жовтих» три медалі.

Водне поло. Перший трофей збірної України за останні 20 років

Збірна України з водного поло стала переможцем міжнародного турніру Ліга націй, який проходив в Чехії з 26 по 28 листопада. Це перший трофей національної команди України за 20 років.

Участь в змаганнях взяли 11 колективів: Чехія, Словаччина, Бельгія, Швейцарія, Англія, Австрія, Уельс, Литва, Великобританія U-19, Україна і ПАР.

Збірна України зіграла п'ять поєдинків. Спочатку перемогла команди Англії і Литви, і завдяки цьому зайняла перше місце в групі С. Далі «синьо-жовті» продовжили боротьбу вже за 1-4 місця турніру з лідерами інших груп і виграли всі наступні матчі.

Кращим гравцем турніру став Денис Гусаков, Який в кожному поєдинку Ліги націй був одним з лідерів команди в басейні.

Дві історичні перемоги Падуна на Critеrium du Dauphinе

Український велогонщик, який представляє команду Вahrain Victorious , Марк Падун виграв два заключних гірських етапу престижної веломногодневкі Critеrium du Dauphinе. Ця гонка відноситься до рівня Світового туру, вище неї тільки Giro d`Italia, Tour de France і Vuelta.

Українець виграв гірську класифікацію, а переможцем загального заліку став австралійський гонщик INEOS Grenadiers Річі Порт.

Варто відзначити, що це перша перемога України в Світовому турі за останні 14 років.

Успіх Ковтуна на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики

На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в японському Кітакюшю розіграли медалі в фіналі особистого багатоборства серед чоловіків. Єдиний українець, який змагався в цьому виді програми - 18-річний Ілля Ковтун - завоював «бронзу» в своєму першому фіналі чемпіонату світу в кар'єрі.

Це друга медаль України у фіналі багатоборства на чемпіонатах світу в історії - після «бронзи» Олега Верняева в 2019 році і перша нагорода такого рівня в кар'єрі Ковтуна. Раніше в цьому році він ставав третім в багатоборстві на чемпіонаті Європи.

Також варто відзначити, що в честь Ковтуна був назвав один з елементів на брусах.

19-річний Захареев зробив те, що не вдалося ні Ломаченко, ні Усик, ні Кличко

19-річний Юрій Захареев став чемпіоном світу з боксу в категорії до 71 кг.

У фіналі свого першого в кар'єрі чемпіонату світу Захареев декласував більш досвідченого представника Росії Вадима Мусаєва і приніс Україні єдину медаль турніру. Ні брати Віталій і Володимир Кличко, Ні Олександр Усик або Василь Ломаченко не змогли виграти перший в кар'єрі чемпіонат світу

Також варто відзначити, що Захареев став наймолодшим українським чемпіоном світу. Крім цього, Захареев - перший українець з 2017 року, який зумів завоювати золото чемпіонату світу. Попереднім був Олександр Хіжняк.

Історичний рік для українського хокею. Дебют «Донбасу» в хокейній Лізі чемпіонів

У 2021 році ХК «Донбас» став першим клубом в історії українського хокею, який вийшов в Хокейну Лігу Чемпіонів.

Підопічні Павла Мікульчик покинули турнір на стадії групового етапу. Донеччани відіграли 6 матчів в групі, але змогли виграти лише 2 з них Як підсумок - фініш на 3-му місці в квартеті і успішний, в плані досвіду, дебютний сезон в ХЛЧ.

!@Hcdonbass make it 2-1!



The Ukrainians score their second against @EC_KAC !#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/6n9ZVqbQWh