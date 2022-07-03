Красніков: «Ярославський запевнив мене, що з «Металістом» все буде нормально»

Красніков і Ярославський / Фото: ФК Металіст

Віце-президент «Металіста» Євген Красніков розповів в ефірі Футбол NEWS про ситуацію в клубі.

Хто такий запас міцності «Металіста»? Це Олександр Владиленович Ярославський. Іншого нічого ніхто не вигадав. Він запевнив мене, що все буде гаразд. Так, звичайно, фінансування, можливо, буде не в тих обсягах. Усі розуміють, що війна нікого не залишила... Багатше точно ніхто не став.