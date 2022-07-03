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Красніков: «Ярославський запевнив мене, що з «Металістом» все буде нормально»

Поки що віце-президент харків'ян розповів про ситуацію з фінансуванням клубу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:32
Красніков: «Ярославський запевнив мене, що з «Металістом» все буде нормально»
Красніков і Ярославський / Фото: ФК Металіст

Віце-президент «Металіста» Євген Красніков розповів в ефірі Футбол NEWS про ситуацію в клубі.

Я щодня спілкуюсь із Ярославським. Ярославський – президент клубу. Я з ним усе обговорюю. Управлінням клубу зараз займаюсь я: спонсори, трансфери. Ви ж знаєте, що таке запас міцності «Металіста»?

Хто такий запас міцності «Металіста»? Це Олександр Владиленович Ярославський. Іншого нічого ніхто не вигадав. Він запевнив мене, що все буде гаразд. Так, звичайно, фінансування, можливо, буде не в тих обсягах. Усі розуміють, що війна нікого не залишила... Багатше точно ніхто не став.

Нагадаємо, Красніков підтвердив, що може перейти до «Дніпра-1» на посаду спортивного директора.

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