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Жаркая суббота в топ-лигах: в АПЛ трижды за день менялся лидер, очередная красота от Малиновского, крах Моуриньо и первая неудача Хави

Собрали для вас самое интересное с насыщенного вечера
Футбол В Европе
01:23
Жаркая суббота в топ-лигах: в АПЛ трижды за день менялся лидер, очередная красота от Малиновского, крах Моуриньо и первая неудача Хави Главное за вчера
Фото: Getty Images

Футбольная суббота в топ-чемпионатах была очень насыщенной на события, а многие топ-клубы потеряли очки. Мы решили собрать для вас главное в одном месте.

АПЛ (Англия)

Самым ранним матчем тура была встреча «Вест Хэма» и «Челси» (3:2). Команда Томаса Тухеля подходила к этому противостоянию в статусе единоличного лидера чемпионата и той команды, который не проигрывала в последних 13-ти матчах. Серия «Челси» без неудач длилась больше 2-х месяцев – с конца сентября.

Игра была очень динамичной и завершилась драматично – «Челси», который давил соперника на протяжении всего матча, дважды выходил вперед, но все же проиграл. Решающий мяч за «Вест Хэм» забил резервный защитник Артур Масуаку, который каким-то образом оказался в штрафной «Челси». Интересно, что у Масуаку до этого не было ни одного результативного действия в сезоне. Неожиданный герой.

«Челси» не помогли даже красивейший мяч Маунта и исторический гол Тьяго Силвы. Бразилец стал самым возрастным игроком в истории «Челси», которому удалось забить в матче АПЛ (37 лет и 73 дня, побил рекорд Дрогба).

«Вест Хэм» в свою очередь является карателем топ-клубов в этом сезоне. Команда Мойеса кроме «Челси» в этом сезоне уже победила «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и МЮ. Отметим и печальную для нас новость: Андрей Ярмоленко весь матч просидел в запасе. Мойес явно не рассчитывает на украинца.

Обзор матча:

Это поражение стоило «Челси» первого места. Даже больше, «синие» опустились сразу на третью строчку.

Через несколько часов после матча «Челси» свою игру против «Вулверхэмптона» на выезде проводил «Ливерпуль» (0:1), и команда Клоппа пережила настоящее мучение – мерсисайдцы атаковали весь матч, но «волки» поставили грамотный автобус и заставили фанатов «красных» прилично понервничать. Спасение настало на 94-й минуте. Героем для «Ливерпуля» уже в который раз стал Дивок Ориги (этот парень хоть и не основной, но забивает за команду действительно в решающие моменты, вспомним финал ЛЧ 2019-го).

«Ливерпуль» также впечатляет в этом сезоне – всего лишь одно поражение во всех турнирах (как раз «Вест Хэму» в АПЛ).

Обзор матча:

Буквально на несколько часов «Ливерпуль» обошел «Челси» в таблице на одно очко – обе команды ждали вечернего матча «Ман Сити». «Горожане» в традиционно мощном для себя стиле провели игру с «Уотфордом» (3:1), быстро смяв соперника. Стерлинг забил уже на 4-й минуте, а затем Бернарду сделал дубль. 

Задевая украинский след, Александр Зинченко также весь матч просидел у «Сити» в запасе.

Обзор матча:

В итоге, именно «горожане» под конец дня выбрались на вершину турнирной таблицы (где еще в обед был «Челси», а затем на недолгий срок заскочил и «Ливерпуль»), но плотность в борьбе за «золото» очень большая: у «Ман Сити» 35 очков, у «Ливерпуля» – 34 очка, у «Челси» – 33 балла. Именно эта троица разыграет между собой первое место. А ближайший преследователь этих китов никто иной, как каратель топ-клубов «Вест Хэм» – 27 очков у «молотобойцев».

Примера (Испания)

В испанском чемпионате нас также ожидали сенсации.

В начале игрового дня свою плановую победу одержала «Севилья» над «Вильярреалом» (1:0). Команда Лопетеги не показала яркой игры, мало того, даже уступила «желтой субмарине» во многих компонентах, но игра забывается, а результат остается. «Севилья» удержала вторую строчку и продолжает погоню за «Реалом», хоть «сливочные» уже и отдалились на целых 8 очков.

Обзор матча:

Первая неудача случилась у Хави на посту главного тренера «Барселоны» – это первое поражение команды при новом тренере. 

Но «Барселона» проиграла не кому-нибудь, а неуступчивому в этом сезоне «Бетису» (0:1), у которого уже 5-ти матчевая серия из побед. Более того, «Бетис» выбрался на 3-е место в турнирной таблице Примеры. Естественно, вряд ли команды Пеллегрини хватит на длительную дистанцию, но сейчас «бело-зеленые» радуют своих фанатов.

Что же касается «Барселоны», то прогресс у команды даже с приходом легенды клуба Хави не особо заметен. Осталась все та же бледная игра в атаке и большие ошибки в обороне. Команде очень нужен зимний трансферный период для усиления. Правда, исходя из не самой благоприятной финансовой ситуации, а получит ли Хави новых качественных исполнителей?

Обзор матча:

Следом за «Барселоной» неприятно своих фанатов удивил и мадридский «Атлетико» в игре с «Мальоркой» (1:2). Матч протекал в любимом для «матрасников» монотонном и немного скучноватом стиле. Симеоне ждал гола, который обычно закрывает вопросы в матчах «Атлетико» (и обычно достаточно именно одного мяча). 

Этот гол случился в середине 2-го тайма, но «Мальорка» не собиралась сдаваться. «Красно-черные» сумели переломить ход встречи и забить дважды. А решающий мяч «Мальорка» забила после 90-й минуты – героическая победа. А Симеоне стоит задуматься: после неплохого старта сезона, сейчас все гораздо хуже – у «матрасников» всего 3 победы в последних 9-ти матчах. Кризис ли это?

Обзор матча:

Невзрачной формой главных конкурентов пользуется «Реал»: «сливочные» штампуют победы в Примере, вот и на этот раз спокойно обыграли «Сосьедад» (2:0).

Обзор матча:

Похоже, у нас уже вырисовывается новый чемпион Испании, если конечно «Барселона» и «Атлетико» не проснутся, а у команды Анчелотти не случиться глубокий кризис. Но в это мало верится.

Серия А (Италия)

Слишком жаркий вечер был и в Италии, где прямо сейчас на вершине турнирной таблицы ведется борьба за золото сразу между четырьмя командами. В нее вклинилась и великолепная «Аталанта» Руслана Малиновского. Но все по порядку.

«Милан» добыл легкую победу над «Салернитаной» (2:0), особо не напрягаясь. На этом матче обострять свое внимание не будем, но констатируем, что команда Пиоли осталась на первой строчке.

Обзор матча:

Главные матчи игрового дня были сыграны вечером.

Сначала несчастная «Рома» Жозе Моуриньо принимала «Интер» (0:3). 

И хоть перед стартовым свистком матч позиционировался как встреча топ-команд, то с первых минут стало понятно, что как топ-команда тут играют только гости. Заменив «Рому» на условную «Специю», вы вряд ли почувствовали бы разницу. После неплохого старта сезона «Рома» прилично буксует, а результата нет, как и игры. «Интер» легко катал команду Моуриньо, у которого снова проблемы. Уже в котором клубе подряд. Сначала Жозе измотал МЮ, затем «Тоттенхэм», сейчас в кризис входит «Рома». Кто дальше? Особенный исчерпал себя?

Но давайте поговорим о хорошем. И насладимся им. Особенно красивым и элегантным получился гол Чалханоглу, который умудрился забить прямым ударом с углового. Забил в нашем матче и Эдин Джеко. И, как полагается порядочному футболисту, праздновать гол в ворота своей бывшей команды не стал.

Обзор матча:

«Интер» легко победил «Рому» на выезде и не отпускает «Милан». Но главным блюдом вечера была битва «Наполи» и «Аталанты» (2:3) на арене имени Диего Марадоны в Неаполе. И блюдо вышло очень вкусным.

Мы увидели в этой встрече все: интригу, очередной гол Малиновского, напряжение все 90 минут, крутую развязку.

Приятно осознавать, что Малиновский – второй игрок в топ-5 лигах с 2019-го года (после действующего обладателя «Золотого мяча» Месси), который забил больше всего мячей из-за пределов штрафной – 13 (у Месси – 18). Радует, что Руслан не сбавляет обороты. В целом, украинец провел мощный матч.

И о самом матче. По ходу встречи «Наполи» сравнял и вышел вперед (Малиновский открыл счет на 7-й минуте), но «Аталанта» нашла в себе силы не только отыграться, но и забить победный мяч.

Обзор матча:

Теперь в Италии наверху все очень плотно: «Милан» – первый (38 очков), «Интер – второй (37 очков), «Наполи – третий (36 очков), «Аталанта – четвертая (34 очка). Ох и борьба нас ждет! «Рома» остается на 5-м месте с 25 очками. И из золотой борьбы «волки», похоже, окончательно выбыли.

Бундеслига (Германия)

В Германии в этот вечер также был свое блюдо. Причем одно из главных блюд всего сезона – дортмундская «Боруссия» принимала «Баварию» (2:3). И матч по сценарию был похож на игру между «Наполи» и «Аталантой».

«Шмели» забили быстрый мяч, затем «Бавария» сравняла и вышла вперед, затем сравняла уже «Боруссия» (привет, Холанд, ты – машина), но гол Левандовски стал решающим и принес команде Нагельсманна победу. Но в игре не обошлось без скандала, ведь решающий мяч Левандовски все же был с неким «душком».

При счете 2:2 очень спорный момент возник в штрафной «Баварии», когда Люка Эрнандес сбил Ройса. Пенальти не был назначен, а «Сигнал Идуна Парк» вскипел свистом.

Более, чем через 20 минут, случился аналогичный спорный эпизод уже в штрафной хозяев. Но в этом моменте пенальти уже был назначен. И пенальти достаточно неоднозначный, после которого поляк и забил. Арбитр принял решение о точке лишь после просмотра повтора. Главный тренер «шмелей» Марко Розе не выдержал, наговорил судье много нехороших вещей и был удален. 

Обзор матча:

А «Бавария» все же снова победила – уже по традиции. В Дортмунде грустно, ведь команда Нагельсманна оторвалась уже на 4 очка и взяла 3 балла с явно ничейного матча.

Лига 1 (Франция)

Во Франции также не обошлось без сенсаций. В один вечер очки потеряли сразу два лидера (если «Марсель» можно назвать таковым на фоне ПСЖ).

Сначала свой матч проиграл «Марсель – уступили «Бресту (1:2) в родных стенах.

Обзор матча:

А вечером ПСЖ спасся от поражения лишь на 91-й минуте – на выезде команда Месси, Неймара и Мбаппе играла с «Лансом» (1:1), но получалось так себе. А спас большой французский денежный мешок Вейналдум

Обзор матча:

Отметим, что новоиспеченный обладатель «Золотого мяча» снова промолчал.

Но в турнирной таблице Лиги 1 от этой потери очков ПСЖ ни холодно, ни жарко. Как и «Марселю». Ведь парижане опережают ближайших преследователей на 13 баллов и идут к своему очередному чемпионству. Шейхи, вам там в чемпионате Франции не скучно?


Петр Приходько
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