Саладуха заявила, що не готова стати міністром молоді та спорту
Саладуха: «Не може бути й мови про зняття бана з російського спорту до виплати прямих компенсацій»
Політик впевнена, що у росіян потрібно конфіскувати на користь України всі заарештовані на Заході кошти
17 листопада 01:48
Ольга Саладуха
Народна депутатка України і призер Олімпійських ігор в легкій атлетиці Ольга Саладуха
в Facebook заявила, що не можна знімати санкції з російських спортсменів.
Раніше глава МОК Томас Бах виступив за допуск росіян до міжнародних турнірів.
«Через агресію рашистів зазнали руйнувань 135 спортивних об’єктів, з них 22 знищені. Це понад 70 спорткомплексів, 29 стадіонів, 10 басейнів та багато інших.
Важливо, аби росія заплатила за своє варварство. Зокрема, коштами конфіскованих на Заході своїх активів. Частина з них повинна піти на відбудову спортивних об’єктів.
І, звичайно, не може бути й мови про зняття бану з російського спорту до виплати прямих компенсацій за вчинені руйнування.
Будемо відстоювати цю позицію послідовно та принципово! Вистоїмо, переможемо, відбудуємо!»
Нагадаємо, раніше Баху відповів міністр спорту Вадим Гутцайт.
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