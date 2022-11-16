Саладуха: «Не може бути й мови про зняття бана з російського спорту до виплати прямих компенсацій»

Політик впевнена, що у росіян потрібно конфіскувати на користь України всі заарештовані на Заході кошти

Ольга Саладуха

Народна депутатка України і призер Олімпійських ігор в легкій атлетиці Ольга Саладуха в Facebook заявила, що не можна знімати санкції з російських спортсменів.



Раніше глава МОК Томас Бах виступив за допуск росіян до міжнародних турнірів.

«Через агресію рашистів зазнали руйнувань 135 спортивних об’єктів, з них 22 знищені. Це понад 70 спорткомплексів, 29 стадіонів, 10 басейнів та багато інших. Важливо, аби росія заплатила за своє варварство. Зокрема, коштами конфіскованих на Заході своїх активів. Частина з них повинна піти на відбудову спортивних об’єктів. І, звичайно, не може бути й мови про зняття бану з російського спорту до виплати прямих компенсацій за вчинені руйнування. Будемо відстоювати цю позицію послідовно та принципово! Вистоїмо, переможемо, відбудуємо!»

Нагадаємо, раніше Баху відповів міністр спорту Вадим Гутцайт.