Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
09:45
Всесвітні ігри 2022. День 5. Гімнастика. Фінали. Прем’єра
09:50
Всесвітні ігри 2022. День 5. Софтбол. Півфінал. Прем’єра

Проценко: «Чим довше триватиме війна, тим більше людей загине… Та здаватися не можна – це наша земля й наша країна»

Андрій розповів про часткову адаптацію до війни
Легка атлетика
09:01
Проценко: «Чим довше триватиме війна, тим більше людей загине… Та здаватися не можна – це наша земля й наша країна»
Фото: Swiss Athletics

Титулований легкоатлета Андрій Проценко заявив, що хоч ціна свободи і дуже дорога, та здаватися ворогу не можна.

Інколи доводиться чути думку деяких людей про те, що чим менше супротиву ми б чинили, тим цілішою була б країна. Ви підтримуєте це чи супротив усе ж має бути?

Не підтримую в жодному разі! Натомість я підтримую українських військових. І спроба придушити націю ні до чого хорошого не призведе. Переважна більшість українців не хоче жити в росії чи якихось вигаданих ними ДНР, ЛНР, ХНР чи ще чомусь, що їм спаде на думку. Так, ті, хто зараз у складному становищі, хочуть уже хоч якогось миру, адже люди гинуть. І чим довше це триватиме, тим більше їх загине, при чому з обох боків. Проте здаватися не можна – це наша земля й наша країна.

Вам шкода російських військових, які гинуть?

Можливо трішки, але ж, насправді, вони розуміють, куди їдуть. Є ті, які відмовляються або відразу здаються в полон. Так, їм загрожує в’язниця, але життя цінніше. А ті, хто йдуть воювати, усвідомлюють, куди вони йдуть.

У той час, коли ви ще були в Херсоні, чи розуміли, що українські військові рухаються в його бік? Чи було враження, що вас залишили сам-на-сам з ворогом?

Я розумів, що наші війська не зможуть зайти відразу. До того ж були проблеми з пальним, з доставкою. Було очевидним, що це затягнеться. Але хотілося вірити, що вони прийдуть. І наші війська поступово просувалися вперед. Попри всі перешкоди пройшли досить далеко.

Наскільки швидко ви звикли до того життя, яке було до початку повномасштабної війни?

У нас було два переходи. Спочатку ми почали жити без вибухів. Так, у нашому селі на той момент їх не було, але вони були неподалік і ми їх регулярно чули. Звуки прильотів, вистрілів – все це було звичним для нас. Проте ми не чули сирен, аж поки не приїхали на підконтрольну українським військам територію.

Спочатку ми поселилися в готелі в Хмельницькому. Коли вили сирени, всі виходили в коридор. Було кілька ночей, коли ми були настільки виснажені, що навіть не чули їх, але в решті випадків ховалися. Інколи у ванній. Я тоді не знав, що робити це небезпечно, адже вибуховою хвилею може збити кахель і поранити або вбити ним.

Також Андрій розповів про перший час в окупації.

Джерело: uaf.org.ua Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Андрій Проценко

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Ще 26 лютого люди їхали з Херсону – тільки доїжджали не всі». Коли по селу почали їздити рашисти, Проценко вирішив ризикнути
«Ще 26 лютого люди їхали з Херсону – тільки доїжджали не всі». Коли по селу почали їздити рашисти, Проценко вирішив ризикнути
Легка атлетика
12 липня 13:59
«Життя в окупації, зустріч з російським танком». Рижикова розповіла, через що проходять українськи спортсмени
«Життя в окупації, зустріч з російським танком». Рижикова розповіла, через що проходять українськи спортсмени
Легка атлетика
04 липня 16:59
Проценко став переможцем турніру в Бельгії. У Дорощука – срібло
Проценко став переможцем турніру в Бельгії. У Дорощука – срібло
Легка атлетика
30 червня 08:24

Новини: Легка атлетика

Проценко: «Чим довше триватиме війна, тим більше людей загине… Та здаватися не можна – це наша земля й наша країна»
Проценко: «Чим довше триватиме війна, тим більше людей загине… Та здаватися не можна – це наша земля й наша країна»
09:01
Україна на чемпіонаті світу не буде представлена в змішаній естафеті 4х400 метрів
Україна на чемпіонаті світу не буде представлена в змішаній естафеті 4х400 метрів
12 липня 17:14
«Ще 26 лютого люди їхали з Херсону – тільки доїжджали не всі». Коли по селу почали їздити рашисти, Проценко вирішив ризикнути
«Ще 26 лютого люди їхали з Херсону – тільки доїжджали не всі». Коли по селу почали їздити рашисти, Проценко вирішив ризикнути
12 липня 13:59
Краща метательница молота в Африці отримала громадянство США
Краща метательница молота в Африці отримала громадянство США
11 липня 20:59
Вона побіжить в Юджині. Скандальна Семеня вперше за 5 років виступить на чемпіонаті світу з легкої атлетики
Вона побіжить в Юджині. Скандальна Семеня вперше за 5 років виступить на чемпіонаті світу з легкої атлетики
11 липня 20:49
Конкурентка для Бех-Романчук. Австралійка Бушкель оновила рекорд сезону в стрибках в довжину
Конкурентка для Бех-Романчук. Австралійка Бушкель оновила рекорд сезону в стрибках в довжину
11 липня 17:26
Саладуха: «Збитки спортивної інфраструктури через війну 160 мільйонів доларів, та найболючіше втрачати людей – 98 спортсменів загинули…»
Саладуха: «Збитки спортивної інфраструктури через війну 160 мільйонів доларів, та найболючіше втрачати людей – 98 спортсменів загинули…»
11 липня 17:06
World Athletics не допустила росіян до чемпіонату світу в Юджині
World Athletics не допустила росіян до чемпіонату світу в Юджині
10 липня 10:58
Триразова олімпійська чемпіонка з метання молота вдруге поспіль пропустить ЧС
Триразова олімпійська чемпіонка з метання молота вдруге поспіль пропустить ЧС
08 липня 14:56
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
Всі новини