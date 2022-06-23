Визначилися 10 стадіонів, на яких будуть проводити наступний сезон УПЛ

До них може приєднатися ще одна арена

Визначилися 10 стадіонів, які приймуть наступний сезон української Прем’єр ліги. Їх назвав Михайло Співаковський з «ТаТоТаке».

Київщина : НСК «Олімпійський», «Динамо» ім. Лобановського, «Оболонь-Арена», НТК ім. Баннікова і «Колос».

Львів : «Арена Львів», «Україна» та «Скіф».

Закарпаття: «Минай-Арена» та «Авангард»

В свою чергу, «Верес» хоче грати вдома в Рівному. Зважаючи на те, що матчі будуть проходити без уболівальників, стадіон можуть допустити до матчів УПЛ і без добудованих трибун.

Також, як варіант, розглядалася арена в Тернополі. Але через бомбардування Тернопільщини від цього варіанту відмовилися.

Раніше директор УПЛ розповів як будуть проводитися матчі під час повітряної тривоги.