«Це геноцид. Я знаю людей, які загинули, бо в їх будинок прилетіла ракета». Промовистий спіч Терлюги в Бірмінгемі
Українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала золото на Всесвітніх іграх в Бірмінгемі. Разом з іншими членами команди вона відвідала медіа-центр і розповіла про жахіття, які переживає її батьківщина:
«Я була вражена тим, як кожен американець чи американка, з якими я перетиналася, ставилися до нас. Навіть та дівчинка, яка допомагала нам в готелі, де у нас був тренувальний табір. Вона була дружньою, відкритою, робила все, що ми просили в неї.
У мене є подруга з США. Вона виступала в турнірі з карате. І вона прислала мені фото, як її син йде в школу з рюкзаком, на який почепив прапорець України. Її вулиця в Чикаго заповнена прапорами України.
Атмосфера в Бірмінгемі – неймовірна. Ми дуже вдячні за підтримку. Це неймовірно.
Тому що в той момент, коли все розпочалося (війна), ти в паніці, ти не знаєш, що робити, почуваєшся немов в поганому кіно. Хотілося б, щоб це було кіно, але, вибачте за слово, це наше грьобане життя.
Для мене стало нормою чути сирену, я знаю, як працює ППО, як вона звучить, я бачила її роботу з балкону десятки разів. Я знаю, як летить ракета, я також бачила її на власні очі. Я знаю людей, які померли в моєму регіоні, коли в їх будинок прилетіла ракета.
Коли у нас був тренувальний табір, то в моїй області загинув тренер з футболу. І, уявіть собі, зранку він сказав 60 дітям, які тренувалися на базі, що їм потрібно їхати по домам. Наступної ночі ракета прилетіла в цю будівлю.
Це просто геноцид. Я не знаю, як це описати. Якщо весь світ буде підтримувати нас так, як ви, як США, то я впевнена, що ми переможемо швидше. Я впевнена, що ми переможемо. Але з такою підтримкою ми переможемо швидше.
І всі ці медалі зараз – для мене це ніщо, це неважливо. Я просто рада, що можу подарувати хоча б трохи радості моїм близьким, моїм рідним, моїй країні. Але я готова пожертвувати цим всім, всім, що я маю, просто аби це зупинити».
Нагадаємо, український сумоїст патріотично відсвяткував медаль на Всесвітніх іграх.
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