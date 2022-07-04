Сергій Бубка: «Президент Бах планує організувати конференцію для партнерів та спонсорів аби обговорити питання допомоги в реконструкції пошкоджених українських спортивних об’єктів»
Напередодні в столиці України побував президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Він відвідав щруйнований російською ракетою спорткомплекс «Авангард», поспілкувався з українськими олімпійцями на тренувальній базі в «Конча-Заспі» та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Зустріч організували президент НОК України Сергій Бубка та Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт:
«Ми дуже раді, що Томас Бах прийняв пропозицію НОК України та приїхав до нашої країни. У МОК є план та стратегія аби допомогати Україні ще більше. І президент Бах прибув до Києва аби обговорити конкретні шляхи її реалізації, з ціллю допомоги нашим атлетам якісно підготуватись до літньої Олімпіади-2024 та зимової в 2026 році – сказав Сергій Бубка.
Ми також обговорили ситуацію зі спортивною інфраструктурою, з її відновленням після війни. Президент Бах після візиту до України планує організувати конференцію для партнерів та спонсорів аби обговорити питання допомоги в реконструкції пошкоджених українських спортивних об’єктів.
Такий візит голови МОК є дуже важливим для України під час війни».