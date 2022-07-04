Сергій Бубка: «Президент Бах планує організувати конференцію для партнерів та спонсорів аби обговорити питання допомоги в реконструкції пошкоджених українських спортивних об’єктів»

Фото: НОК України

Напередодні в столиці України побував президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Він відвідав щруйнований російською ракетою спорткомплекс «Авангард», поспілкувався з українськими олімпійцями на тренувальній базі в «Конча-Заспі» та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Зустріч організували президент НОК України Сергій Бубка та Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт:

Ми також обговорили ситуацію зі спортивною інфраструктурою, з її відновленням після війни. Президент Бах після візиту до України планує організувати конференцію для партнерів та спонсорів аби обговорити питання допомоги в реконструкції пошкоджених українських спортивних об’єктів.

Такий візит голови МОК є дуже важливим для України під час війни».