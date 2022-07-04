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Сергій Бубка: «Президент Бах планує організувати конференцію для партнерів та спонсорів аби обговорити питання допомоги в реконструкції пошкоджених українських спортивних об’єктів»

Президент НОК України – про візит до Києва президента МОК
Olympics
19:13
Сергій Бубка: «Президент Бах планує організувати конференцію для партнерів та спонсорів аби обговорити питання допомоги в реконструкції пошкоджених українських спортивних об’єктів»
Фото: НОК України

Напередодні в столиці України побував президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Він відвідав щруйнований російською ракетою спорткомплекс «Авангард», поспілкувався з українськими олімпійцями на тренувальній базі в «Конча-Заспі» та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Зустріч організували президент НОК України Сергій Бубка та Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт:

«Ми дуже раді, що Томас Бах прийняв пропозицію НОК України та приїхав до нашої країни. У МОК є план та стратегія аби допомогати Україні ще більше. І президент Бах прибув до Києва аби обговорити конкретні шляхи її реалізації, з ціллю допомоги нашим атлетам якісно підготуватись до літньої Олімпіади-2024 та зимової в 2026 році – сказав Сергій Бубка. 

Ми також обговорили ситуацію зі спортивною інфраструктурою, з її відновленням після війни. Президент Бах після візиту до України планує організувати конференцію для партнерів та спонсорів аби обговорити питання допомоги в реконструкції пошкоджених українських спортивних об’єктів. 

Такий візит голови МОК є дуже важливим для України під час війни».

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Теги

МОК НОК Сергій Бубка Томас Бах

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